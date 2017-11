Egy hangfelvétel szerint a holokauszt áldozatainak számán élcelődtek jobbikosok

A cikk szerint a résztvevők között volt Hunyadi Gábor korábbi választási bizottsági delegált, Balasi András fővárosi politikus, valamint Zagyva György Gyula, a Jobbik volt parlamenti képviselője, aki jelenleg is a jobbikos vezetésű tiszavasvári önkormányzat alkalmazásában áll.



A hangfelvételen Zagyva György Gyula azt mondja: "Bocsánat, elnézést, csak nekem szervezői feladataim vannak, aztán nem olyan egyszerű. De gondolom, azért az András elszórakoztatott mindenkit a holokausztos poénjaival."



Balasi András is hallható, amint azt mondja: "Nem, most kezdtük, tehát volt ilyen mikrofonpróba, hogy egy, kettő, hatmillió, tehát nem unatkoztunk."



A Mandiner.hu azt írja, a jobbikos Zagyva György Gyula a hangfelvételen az azóta elhunyt Lipusz Zsoltra hivatkozik, akit szélsőjobboldali körökben a "kurucok történelemtanáraként" tartanak számon. Lipusz a kuruc.info portálon közölt írásaiban rendszeresen a holokauszttal foglalkozott, és egy 2009-es írásában írt arról: "tény, hogy tudományosan egyáltalán nem bizonyítható az ún. holokauszt". Egy 2009-es a kuruc.info szerint "sikeres holokauszt-cáfoló előadáson" pedig arról beszélt, hogy "a németek részéről logikai szempontból a legnagyobb esztelenség lett volna 6 millió embert elpusztítani, amikor ingyen munkaerőként használhatták őket".



Reakciók: A pártok szerint nem változott a Jobbik az elmúlt években



A pártok kormány- és ellenzéki oldalon egyaránt úgy értékelik, hogy a Jobbik nem változott az elmúlt években: ugyanaz a párt, mint 2011-ben, amikor képviselőjük, Apáti István egy rádióinterjúban a zsidóságról beszélt - derül ki az MTI körkérdésére adott válaszokból.



Apáti István a Szent Korona Rádióban 2011-ben azt mondta, hogy a Jobbikon kívül az összes párt a zsidóknak asszisztált, és Magyarország az izraeliek szabad prédájává vált. A politikus a műsorban többször utalt burkoltan a zsidóságra, egyebek mellett a kiválasztott nép kifejezést használva.



"A Jobbik a hatalomért és a pénzért mindenre képes, még arra is, hogy letagadja korábbi antiszemita nyilatkozatait" - közölte a Fidesz az MTI-vel.



Hozzátették: gyalázatosnak tartják, hogy a Jobbik különböző csoportokat sértegetett, köztük a magyarországi zsidóságot is. A jobbikos vezetők soha nem kértek bocsánatot ezekért a kijelentésekért és soha senkit nem zártak ki a Jobbikból szélsőséges megnyilatkozások miatt - jegyezte meg a kormánypárt.



"Hiába próbálják leönteni cukormázzal a Jobbikot, még mindig rasszista, antiszemita párt. Mi minden ilyen megnyilvánulást kategorikusan elítélünk. Amíg a Fidesz-KDNP van kormányon, addig valamennyi magyarországi közösség, ideértve a magyar zsidóságot is, biztonságban élhet és számíthat a kormány támogatására" - közölte a Fidesz.



A KDNP szerint Apáti Istvánnak a sajtó által idézett kijelentései kétségessé teszik, hogy a Jobbik képes a 180 fokos fordulatra. Joggal feltételezhetjük, hogy a "középre nyitás", a "cukisodás" csak a szavazatmaximálás célját szolgálja, és nincs mögötte valódi változás - írták az MTI-nek, hangsúlyozva: a Kereszténydemokrata Néppárt alapelvei között első helyen az emberi méltóság tisztelete áll, "ez pedig nem engedi meg, hogy ember és ember között olyan különbséget tegyünk, amit Apáti István szavai tükröztek".



Az MSZP közleményben fejtette ki véleményét, a Jobbik szerintük is ugyanaz a radikális párt, ami volt. "A cukiságkampány ellenére sem tudja elfelejtetni a Jobbik a múltját. Ha valóban a néppártosodás lenne a céljuk, akkor nem lenne a Jobbik-frakció tagja a mai napig az az Apáti István, aki 2011-ben a Szent Korona Rádió adásában zsidózó, gyűlöletkeltő beszédet tartott" - fogalmaztak.



Hozzátették ugyanakkor, szerintük a kormánypárt is alig burkolt módon gyűlöletkampányt folytat. "A Jobbik most cukiságkampánya mögé bújva ugyanazt a zsidózó politikát vallja, mint megalakulásakor, a Fidesz pedig közpénzből kelti folyamatosan a gyűlöletet" - áll a közleményükben.



A Demokratikus Koalíció (DK) - mint az MTI-vel közölte - "egy percre sem hitte el a Jobbik cukiságkampányát, állítólagos demokratizálódását". "A DK számára Vona Gábor pártja ma is Európa-ellenes, kirekesztő, rasszista, antiszemita párt, amely a Fidesz fiókcsapata, és amellyel semmiféle együttműködést nem szabad kialakítani. Apáti képviselő nyilatkozata csak ismét leleplezte a Jobbik hazugságát" - írták.



Az Együtt meggyőződése szerint a Jobbik semmit sem változott az elmúlt években. Ugyanaz a szélsőjobboldali párt, amely megpróbál "cukiskodó álcában ordas eszméket terjeszteni": hol a cigányok, hol a zsidók, hol más idegenek ellen lázít és ebben méltó társa a fideszes kormánypártnak, amely hol antiszemita felhangokkal, hol menekültellenes gyűlöletkeltéssel hergeli a magyar népet, elterelve a figyelmet a valós problémákról - közölte Szigetvári Viktor, az Együtt választmányának elnöke az MTI-vel. Hozzátette: éppen ezért nem jelent a Jobbik a Fideszhez képest semmilyen változást, "csak ugyanabban a zsákutcában vinné a Jobbik tovább Magyarországot, mint amiben a Fidesz viszi".



Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke más témában tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, pártja számára semmiféle különbség nincs "aközött az uszítás között amit a Jobbik és aközött az uszítás között, amit a Fidesz-KDNP csinál ma Magyarországon". A Fidesz és a Jobbik egymással versenyeznek a gyűlöletkeltésben, a megfélemlítésben - fogalmazott. A Párbeszéd ugyanúgy elhatárolódik a Soros György elleni "bujtatott antiszemita" kampánytól, mint minden más zsidózástól - válaszolta egy újabb kérdésre.



Az LMP egyelőre nem válaszolt az MTI megkeresésére.