Felrobbannak a magyar dinnyék a földeken - nincs, aki leszedje a gyümölcsöt

A földeken maradhat a termés, mert nincs, aki leszedje a dinnyét. A termelők kétségbeestek, a szezon ugyanis jó lenne, ha be tudnák takarítani a gyümölcsöt - írja az atv.hu. Horváth Vivien, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének szóvivője az oldalnak elmondta, a munkaerőhiány oka egyrészt az, hogy a tűző napon kell komoly fizikai munkát végezni. Kis túlzással össze kellett vadászni a munkásokat, de egyelőre nincs nagy baj.„Tulajdonképpen amit idén megtermeltünk, azt be is fogjuk a jelenlegi munkaerővel takarítani. Viszont az biztos, hogy nagyon nehéz szezonális munkaerőt találni ezekre a kertészeti ágazatokra" - nyilatkozta az ATV-nek.A dinnyeszedésért itthon egyébként 800-1000 forintos órabért kapnak a munkások. Aki teljes munkaidőben dolgozik, az havi 200 ezer forintot kereshet.„Az én dinnyésem azt mondja, a sárgadinnyét nem tudja leszedni, inkább menti a görögöt, mert több pénze van benne, és a sárgadinnye felrobban kint a földön a napsütéstől. Pedig nagyon jó szezonunk lenne" - mesélte egy árus.