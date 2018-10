Gulyás: jelentős beruházások lesznek a megújuló Szent János Kórházban

Jelentős beruházások lesznek a Szent János Kórházban, az intézmény középső része teljesen megújul, és nagyobb szerepet kap a Kútvölgyi szakrendelő is - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.



Gulyás Gergely hozzátette, a kórházban a több mint ötszáz aktív ágy mellett lesz ápolási és rehabilitációs részleg is. Az átalakítások tervezésére 495 millió forintot biztosít a kormány, és a legoptimálisabb tervek szerint még ebben a ciklusban befejeződnek a munkák - mondta.



A miniszter szerint az eddigi három centrumkórház mellett indokolt volt a Szent János Kórházat is beemelni a súlyponti intézmények közé. Az átalakítással a kórház képes lesz a területi és az agglomerációból érkező betegek magas szintű ellátására - emelte ki.



Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy az elmúlt évek gazdasági növekedése lehetővé tette, hogy jelentős mértékű egészségügyi fejlesztések kezdődjenek. Hangsúlyozta, a kormány 650 milliárd forinttal költ többet egészségügyi kiadásokra, mint az utolsó szocialista kormányok. Az elmúlt években 77 kórházat, 54 rendelőt és 104 mentőállomást újítottak fel, és 23 új rendelő, valamint 31 új mentőállomás is épült - sorolta. A fejlesztések folytatódni fognak, a Szent János Kórházra is jelentős kormányzati források jutottak - tette hozzá. Ezek között említette, hogy nemrég adták át a felújított nővérszállót, emellett 1,5 milliárdért orvostechnikai fejlesztések valósultak meg, és 450 millió forintból cserélik majd ki a kórházi ágyakat.



A kórház ellátási területének egyik országgyűlési képviselőjeként Varga Mihály elmondta: az említettek mellett Észak-Budán például 6,7 milliárd forintos kormányzati támogatással épül meg a II. kerületi egészségügyi szolgálat új épülete a Frankel Leó úton, 12 milliárd forintot fordítanak a budai Irgalmasrendi Kórház fejlesztésére, 2,7 milliárd forinttal támogatják a Szent Ferenc Kórház átépítését, és 17 milliárd forintos fejlesztés folyik az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben.



Pokorni Zoltán (Fidesz), a XII. kerület polgármestere arról beszélt, hogy az intézmény nemcsak Észak- és Közép-Buda lakosságát, hanem 126 környező település lakóit is ellátja. Úgy fogalmazott, hogy gyökeresen új kórház fog létrejönni. Közölte: a kormány arról döntött, hogy a Semmelweis Egyetemnek el kell hagynia a Kútvölgyi-tömböt, és át kell adnia a János Kórház újjáépítésének céljaira. A Szent János kórház középső szintjén épül újjá az integrált modern tömb, ezt kötik össze a Kútvölgyi-tömbbel, és oda kerül feltehetően a sebészet meg a sürgősségi ellátás.



Láng Zsolt (Fidesz), a II. kerület polgármestere a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, régóta érezte mindenki, hogy a 120 éve megnyílt kórház "így nem maradhat". Kiemelte, hogy az intézmény a kórház több szakmában a legmagasabb ellátást nyújtja 400-500 ezer embernek, de például a fogászati területen már egymillió ember ellátásáért felel.



A Szent János Kórházban évente 40 ezer fekvő- és 400 ezer járóbeteget látnak el, évente 900 ezer orvos-beteg találkozás történik.