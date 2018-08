Hőség és felhőszakadás miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az egész országra

A hőség mellett a felhőszakadás veszélye miatt is országszerte figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a tartós hőség miatt Baranya megye kivételével az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett az egész országra a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára.



Az előrejelzésben azt írták: többórás napsütés várható, de többfelé kell záporra, zivatarra számítani, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos is lehet. A hőmérséklet délután 28 és 32 fok között alakul. Késő estére 21 és 26 fok közé hűl le a levegő.