Kövér: az EU ösztönözze az európai demográfiai katasztrófa elkerülését célzó nemzeti politikákat

- szorgalmazta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön Varsóban, a közép- és a kelet-európai országok parlamenti csúcstalálkozóján.A 26 ország - a régió uniós tagállamai, valamint a térségbeli nem EU-tagországok - részvételével rendezett értekezleten Kövér László a fenntartható fejlődés témájában szólalt fel. A demográfiai és a munkaerőpiaci fenntarthatóság kapcsán leszögezte: a Kelet- és Közép-Európa minden országában folyamatos a népességfogyás, aggasztóan csökken a munkaerő létszáma.E vonatkozásban rámutatott:, a Baltikumtól Ukrajnán keresztül Bulgáriáig, és 2050-ig ez a szám a becslések szerint további 20 millióval növekszik.Kövér vitathatatlannak minősítette, hogy a kivándorlók a jobb megélhetés reményében, szabad akaratukból távoztak országainkból.- fűzte hozzá.Emellett vegyék rá az EU-t, hogy ösztönözzeAz Országgyűlés elnöke beszélt a környezeti fenntarthatóságról is, ennek kapcsán rámutatott: növekszik a térség környezeti erőforrásainak kizsákmányolása.Hangsúlyozta: a kelet- és közép-európai térségre is vonatkozik, hogy nem felel meg a fenntarthatóság alapkritériumainak, komoly környezeti többletterhelést eredményez itt az erőteljes gazdasági növekedés.Úgy látta: globális és regionális viszonylatban egyaránt érdemes elgondolkodni azon, hogy a NATO-ban vállalt katonai kiadások mintájára, "illetve esetlegesen azok rovására" az országok bruttó nemzeti össztermékük egy részét, "például fél százalékot" a globális és regionális környezeti fenntarthatóságra fordítsák.Kövér szerint a térség országai itt kezdeményező szerepet tölthetnek be, "hiszen régiónknak nemcsak a katonai biztonsága, de környezeti biztonsága is különösen sérülékeny".Stratégiai jelentőségűnek nevezte felszólalásában a demográfiai és környezeti kérdéseket Marek Kuchcinski lengyel alsóházi elnök is. Elmondta: e téren "száz százalékban osztja" Kövér László nézeteit. A fenntartható fejlődés mellett fontosnak nevezte az európai országok egyenletes fejlődését is. E vonatkozásban kifogásolta a 2020 utáni uniós költségvetés tervét, mégpedig az agrárpolitika és a kohéziós politika tekintetében, valamint az EU keleti szomszédsági politikáját támogató források csökkentése miatt.