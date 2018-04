Légpuskás orvlövész tartja rettegésben a székesfehérváriakat - fotók

Légpuskás orvlövész tartja rettegésben a székesfehérváriakat. A fan­tom alighanem találomra választja ki célpontjait, és már több embert is megsebesített -A 16 éves Celina az iskolából tartott ha­zafelé, éppen a Budai úti buszmegállóban várakozott a barátjával, amikor a hatalmas erővel érkező lövedék az arcába csapódott. Éles fájdalom hasított belé, a szeme alól pedig csorogni kezdett a vér, de akkor még nem tudta, hogy mi történt vele. Amikor lehajolt, a légpuskalövedék kiesett az arcából. Azonnal kórházba ment, ahol megröntgenezték, de szerencsére nem hatolt csontig a lövedék.Celina elképesztő történetét nővére, Helbig-Simon Vivien mesélte el anak.A lövés a megálló mögötti fenyőfa irányából érkezhetett, de az is lehet, hogy a szemközti pa­nel­lakások egyikéből adták le.Hamarosan kiderült: nem Celina az egyetlen, akit aljas módon meglőttek aznap: eddig négy, a buszmegállóban várakozó ember számolt be arról, hogy az orvlövész eltalálta őket.A Székesfehérvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.