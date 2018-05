Milliárdos áfacsalási ügyben nyomoz a NAV Baranyában

Kuperczkó Adrienn azt írta: a gyanú szerint a jól szervezett bűnelkövetői kör olyan cégláncolatot működtetett, amely Szlovéniában vásárolt, brazil származású szóját hozott be Magyarországra.



A terményt azzal a céllal importálták, hogy azt többnyire boszniai és szlovák üzleti partnereknek adják tovább - ismertette a sajtóreferens, hozzátéve, a beszerzett árut papíron átfuttatták közbenső cégeken.



Ezek kifejezetten azért jöttek létre, hogy a nevükben továbbadott szójaszállítmányról belföldi bizonylatot állítsanak ki. A számlákon feltüntették az általános forgalmi adót, azt a látszatot keltve, hogy azt megfizették. A cégek valós gazdasági tevékenységet nem végeztek és adót sem fizettek - olvasható a közleményben.



A tájékoztatás szerint a láncolat tetején lévő cégnél a közbenső társaságok számláin szereplő áfa visszaigénylésével keletkezett a haszon. A cégláncolat 13 hónap alatt 850 millió forint kárt okozott a költségvetésnek - részletezte.



A bűncselekmény felderítésére szervezett akcióban a pénzügyi nyomozók 13 helyszínen dolgoztak egyszerre. Országszerte öt megyében tartottak házkutatásokat, bizonyítékokat foglaltak le, hat gyanúsítottat, valamint tanúkat hallgattak ki. A nyomozók 900 millió forint értékben zároltak üzletrészt, forint- és devizaszámlákat, továbbá 100 millió forint visszaigényelt áfa kiutalását is megakadályozták - közölte a sajtóreferens.



A nyomozás bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik. A gyanúsítottak között van egy tatabányai ügyvéd is, aki a közbenső cégeket átruházta szlovák állampolgárokra, és székhelyszolgáltatóknál helyezte el, hogy félrevezesse a hatóságokat - tartalmazza a közlemény.