Orbán Viktor: 2018 sorsdöntő év Európa számára

"Közép-Európának jelentős hátrányokat kell ledolgoznia az infrastruktúra területén, sok még a tennivaló ezen a téren. Forrásokra van szükségünk az új utak vagy vezetékek építéséhez. Amennyiben az Európai Unió nem tud pénzügyi támogatást adni, Kínához fordulunk" - ismertette a miniszterelnök szavait az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.



Tájékoztatása szerint Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy a visegrádi négyekhez tartozó országok rendkívül dinamikusan növekednek, 2030-ra utolérik a nyugati ipari országokat, és nettó befizetői lesznek az EU költségvetésének.



"2030-ban jórészt Németország és a visegrádi országok finanszírozzák majd az Európai Uniót" - mondta Orbán Viktor.



A migrációs válság kapcsán a miniszterelnök arról is beszélt, hogy 2018 a népakarat érvényre juttatásának éve kell hogy legyen Európában. Kitért az EU külső határai megvédésének fontosságára is.



A Welt-Wirtschaftsgipfel (WWG) fórumon részt vevő cégek éves forgalma csaknem 800 milliárd euró, a magyar bruttó hazai termék (GDP) hozzávetőleg hétszerese - hívta fel a figyelmet Havasi Bertalan. Az általuk foglalkoztatottak száma mintegy hárommillió.



A fórum fő szónoka, díszvendége Orbán Viktor volt. A WWG tavalyi vendége Emmanuel Macron francia politikus volt, akit 2017 tavaszán választottak meg Franciaország elnökévé.