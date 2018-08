Pásztor István: a magyarok a 2018-as választáson államiságuk, elveik és magyarságuk mellett döntöttek

"Erről szólt a 2018-as magyar országgyűlési választás, amely a nemzet választása volt, a miénk is, vajdasági magyaroké" - húzta alá Pásztor István.



Megfogalmazása szerint Szent István ünnepének ma az a legfontosabb üzenete, hogy "legyünk hűek hozzá, és legyünk hűek" ahhoz az egyetlen lehetséges politikához, amely egy évezreden át képes volt megtartani a magyarságot.



"Legyünk figyelmesek szent királyunk tanítása felé, legyen meg bennünk a tudás és a felkészültség, az erő és az akarat, hogy kalauzunk lehessen" - mondta. "Legyen bennünk bátorság, hogy megvívjuk az ideológiai csatákat, mert csak ez tarthat meg bennünket, magyarokat Európában, ahova Szent István telepített bennünket" - tette hozzá.



"A szülőföldünket, amelyet mindenkivel, akivel együtt élünk és éltünk évszázadok óta, a kölcsönös tisztelet és elfogadás jegyében kívánjuk megtartani élhető, biztonságos otthonnak, olyan otthonnak, amely ezeréves eltéphetetlen gyökerekkel tartozik az anyaországhoz" - hangsúlyozta Pásztor István. Úgy vélte: nagy dolog, hogy ezt kimondhatják, képviselhetik, valamint elfogadtatták a többségi politikával is, és ennek mentén sikeresen tudnak érdeket érvényesíteni és működni.



A rendezvényen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a magyar haza jó úton halad ahhoz, hogy levetkőzve az ernyedt önsajnálatot és a magányosság fátumát, visszanyerje régi önbecsülését, életrevalóságát és derűs tettrekészségét.



Hangsúlyozta: Magyarország magára találásának áldásos hozadéka az egész nemzetet, így Vajdaságot is megilleti. "Dolgozunk azon, hogy Vajdaság ezt érezze, valóságként élje meg minden nap" - fűzte hozzá.



Kijelentette: a magyar felemelkedés nem lehetséges Szerbia nélkül, amit a szerbek is felismertek. "Megérett az idő egy őszinte összefogásra" - hangsúlyozta.



Úgy vélte: talán kellett hozzá a mindenkit fenyegető, délről jövő iszlám terjeszkedés, a magyarok és szerbek közötti vallási és kulturális különbözőségeket eljelentéktelenítő veszély feltűnése. Kellett hozzá, hogy a büszke szerb nép is végigjárja az országvesztés és megaláztatás fájdalmas útját, amely a magyaroknak is kiméretett - tette hozzá. Kifejezte reményét, hogy a szerbeknek nem telik száz évbe ennek kiheverése, és "ebben szeretnénk őket segíteni".