Rétvári: ma is küzdelem zajlik az 1968-as két szembenálló szemlélet között

Rétvári Bence szerint az 1968-ban Nyugat-Európában összeütköző értékek között mai is küzdelem zajlik, a bevándorlás kérdésében is a kereszténydemokrata és a liberális szemléletet áll szemben egymással.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden, az 1968-as mozgalmakról szervezett budapesti tanácskozáson arról beszélt, hogy ma is jelen vannak Európában azok az értékek, amelyek 1968-ban Nyugat-Európában összeütköztek, tehát a szabadság "szabadossági" felfogása, a korábbi, közösséget összetartó értékek tagadása, valamint ennek ellenreakciójaként a keresztény gyökerek megerősítése.



Van egy liberálisabb, sok esetben "nihilistább" és van egy keresztény, konzervatív, nemzeti hozzáállás - mondta Rétvéri Bence, hozzátéve, hogy szerinte most is ilyesfajta küzdelem zajlik, és ezek a legtisztábban a legkritikusabb társadalmi kérdésekben jelennek meg. Példaként említette, hogy a bevándorlás kérdésében is kétfajta szemlélet, eszmeiség áll szemben: a kereszténydemokrata közösségi társadalomé és a liberális nyílt társadalomé.