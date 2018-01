Szijjártó: a kormány visszautasítja az ENSZ-főtitkár migrációval kapcsolatos állításait

A politikust az ENSZ-főtitkár sajtóban megjelent nyilatkozatáról kérdezték, amelyben António Guterres egyebek mellett azt mondta, hogy a migráció igazi lehetőség, erősíti a gazdasági növekedést, csökkenti az egyenlőtlenségeket és összeköti a különböző társadalmakat.



Szijjártó Péter kiemelte: elfogadhatatlannak tartják az ENSZ-főtitkár magyar sajtóban is megjelent és idézett állításait.



Megdöbbentő, hogy a főtitkár úgy mond egyértelműen pozitív véleményt a migrációról, hogy ez a véleménye nem élvezi az ENSZ-tagállamok konszenzusát, több tagállam ellentétes álláspontot képvisel - tette hozzá.



Közölte: visszautasítják, hogy az ENSZ főtitkára azt akarja, a kormányok támogassák a bevándorlást.



Ráadásul - folytatta - a főtitkár egy, a migránsok betelepítéséről szóló ambiciózus terv szükségességéről ír, ugyanakkor ez a terv már létezik, ez "Soros György terve", amelynek megfelelően Európába illegális bevándorlók százezreit vagy millióit kellene hozni.



Megismételte: a magyar kormány álláspontja szerint a bevándorlás rossz és veszélyes dolog, hiszen Európában az elmúlt két és fél évben csaknem 30 olyan terrortámadás történt, amelyben ártatlan emberek haltak meg. Nyomatékosította: az ENSZ tagjaként utasítják vissza a főtitkár állításait.



"Nem akarunk kevert társadalomban élni, nem akarjuk, hogy Magyarország vagy Európa a migránsok olvasztótégelye legyen" - hangsúlyozta.



A kormány mindent megtesz a migráció megállításáért, Magyarország megvédéséért - mondta Szijjártó Péter, majd arról biztosított "minden magyar embert", hogy Magyarország a következő időszakban is "bevándorlásmentes övezet" marad.



Kitért arra is: az ENSZ-ben jelenleg is tart a globális migrációs irányelvek kidolgozása, és egy ilyen nyilatkozat után komolyan el kell gondolkodni azon, hogy a tagállamok véleménye mennyire számít ezen irányelvek kidolgozásakor.