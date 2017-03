Szijjártó: Magyarország innovációs központtá kíván válni

Magyarország egyre inkább innovációs központtá kíván válni, ezért a jövő évtől minden kutatásfejlesztéssel foglalkozó vállalkozás kétszer annyi pénzt vonhat le az adóalapjából, mint amennyit innovációra fordít - jelentette ki Szijjártó Péter a think.BDPST elnevezésű innovációs konferencián szerdán a fővárosban.



Ebben nagy segítségére lehet az országnak a Visegrádi integráció, hiszen együttesen sokkal több innovációt, kutatásfejlesztéssel foglalkozó befektetést vonzhat a négy ország, mint külön-külön egyenként - közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Antall József Tudásközpont által rendezett tanácskozáson.



Ebben a helyzetben arra törekednek, hogy még az eddigieknél is jobban összekössék a V4-ek energetikai, közlekedési és digitális rendszereit - tette hozzá a politikus.



A tárcavezető úgy vélekedett: a tanácskozás annál is inkább időszerű, mert a világban olyan sebességű változások zajlanak, amelyek nyomán egy új világrend alakul ki.



Úgy vélekedett: a 2008-as világgazdasági válság megmutatta, hogy a régi politikával nem állhat talpra a globális gazdaság, ám egyesek mégis ragaszkodnak a korábbi módszerekhez.



A magyar kormány viszont felismerte, hogy változtatni kell, ezért Magyarország 2010 óta, egyesek fejcsóválása és támadások mellett, más politikai és gazdasági stratégia mentén indult útnak. Ennek nyomán pedig Magyarország ma már nem a probléma, hanem a megoldás részévé vált - tette hozzá.



Az út helyességét mutatja, hogy miközben 2010-ben a szakadék szélén állt Magyarország, mára Európa egészénél jobban fejlődik a gazdasága, továbbá a visegrádi négyek az Európai Unió motorjává váltak.



Ezt jól illusztrálja - folytatta -, hogy a Németország és a V4-ek közötti kereskedelem 55 százalékkal haladja meg a Németország és Franciaország közötti kereskedelmet.



Közlése szerint a négy országban munkaalapú társadalmak jöttek létre, ennek érdekében például Magyarországon a munkára rakódó terheket folyamatosan csökkentik. Ugyanis minél többen dolgoznak, annál erősebb egy ország - fogalmazott.



A továbbiakban arról szólt: globális versenyképességünk javításához szükséges, hogy a 3 százalékos növekedési szintről, a következő esztendőkben továbblépjünk az évi 5 százalékos növekedési ütemre. Ez pedig akkor lehetséges, hogyha a csúcstechnológiát alkalmazó vállalatok egyre inkább Magyarországot választják beruházási helyszínként.



Az ehhez szükséges körülmények szerinte mára adottá váltak, hiszen tavaly úgy döntöttek, hogy bevezetik az Európai Unió legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját és csökkentik a szociális adót is.



Ugyanakkor 2018-ra elérjük azt, hogy az egész országban 30 megabit/másodperc erősségű internet szolgáltatás legyen, 2020-ra pedig elérjük azt, hogy az ország legnagyobb részén 100 megabit/másodperces erősségű internet működjön. Ezzel évekkel megelőzzük az EU ide vonatkozó menetrendjét - sorolta a miniszter.



A tanácskozáson a tudományos életet képviselő és gazdasági szakemberek mellett részt vettek a Magyarországon akkreditált diplomaták is.