Újra havazik az ország nagy részén - hétfő reggeli aktuális útviszonyok

Az előrejelzések alapján több térségben is várható ma jelentősebb mennyiségű friss hó, egyes helyeken kisebb hófúvásos szakaszok is előfordulhatnak és a délkeleti megyékben akár ónos eső is hullhat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri az autósokat, hogy a hófúvásban és ónos esővel érintett területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek!A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának hétfő kora reggeli összesítése alapján a Dunántúl teljes területén, továbbá az Alföld déli felében sokfelé esik vagy szállingózik a hó. Az ország északkeleti harmadában jelenleg csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi utak közül az M7-esen Székesfehérvár térségében egyelőre téliesebbek az útviszonyok, de az M1-es és M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton jellemzően sónedves a burkolat. Téliesek ugyanakkor az útviszonyok a főutakon a déli megyékben és a korábbi havazás miatt Emőd, Nyíregyháza és Polgár térségében, a mellékutakon szintén a déli megyékben és az északkeleti országrészben. Baranya és Bács-Kiskun megye déli részén az intenzív havazás miatt néhány száz méter a látótávolság.A társaság szombat óta a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái során több mint 15 ezer tonna sót és 680 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttatott ki. Az északkeleti tájakra vasárnap több munkagépet, főleg hómarókat is átvezényeltek, hogy ne alakulhassanak ki elzárt települések. Jelenleg közel 430 munkagép teljesít szolgálatot az országos közúthálózaton.Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján hétfőn sokfelé várható még havazás. Hétfő estig az ország délkeleti részén, főleg a déli határvidéken jelentősebb mennyiségű hó hullhat, északon, északnyugaton pedig 1-4 centiméternyi friss hó várható. A berettyóújfalui, sarkadi, gyulai, békéscsabai és mezőkovácsházai járásban átmenetileg ónos esőre is számíthatnak az autósok a reggeli órákban. Északkeleten (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye), főként a Bodrogközben és nyugaton (Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében) az erős széllökések kisebb hófúvásokat okozhatnak.Mivel a hófúvásos szakaszokon a munkagépek által a burkolatról letakarított havat az élénk szél rövid idő alatt visszahordhatja az úttestre, illetve ónos eső idején a síkosságmentesítés kevésbé hatékony, ugyanis a csapadék lemoshatja a kijuttatott szóróanyagokat az útról, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri az autósokat, hogy a fentebb felsorolt térségekben ma is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekedjenek. Induljanak el időben és számoljanak azzal, hogy a megszokottnál hosszabb menetidő várható a hófúvásban és ónos esővel érintett területeken. Utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, a legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható aés aoldalon.Az Útinform weboldalán továbbra is kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018