Választás 2018 - Így reagáltak a pártok

Fidesz: Soros be akar avatkozni a magyar választásba



A Fidesz készen áll az április 8-ára kitűzött országgyűlési választásra, amelybe azonban Soros György be akar avatkozni - mondta Gulyás Gergely, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője csütörtökön Budapesten, a választás kiírására reagáló sajtótájékoztatón.



A politikus szerint Soros György nem demokrata, nem tiszteli az államok önállóságát, a bevándorlás támogatásával pedig elvitatja azt a jogot, hogy a magyar határozzák meg, kikkel akarnak együtt élni.



Gulyás Gergely közölte továbbá: a szabad választás lebonyolításához minden feltétel adott. A 106 egyéni képviselőjelöltjük is készen áll, az ő személyükről a formális döntést a Fidesz országos választmányának jövő keddi ülésén hozzák meg - tette hozzá.



KDNP: minél előbb, annál jobb



Minél előbb, annál jobb - kommentálta Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője csütörtökön, hogy Áder János államfő április 8-ra tűzte ki a 2018-as országgyűlési választást.



Harrach Péter szerint egy elhúzódó választási kampány a pártoknak és a magyar társadalomnak sem lenne jó.



Jelezte: a kormánypártok egyéni jelöltjeinek listája elkészült, azt hamarosan nyilvánosságra hozzák. A KDNP képviselőinek mintegy fele indul egyéni mandátumért - tette hozzá a frakcióvezető, aki hangsúlyozta: ahogy eddig, úgy ezután is folytatni kívánják a jól bevált együttműködést.



Megerősítette, hogy a főváros V. kerületében Hollik Istvánt indítják egyéni képviselőjelöltként a kormánypártok.



Az MTI kérdésére elmondta azt is, Hoffmann Rózsa jelezte felé, hogy a következő ciklusban már nem kíván országgyűlési képviselőként dolgozni.



A Demokratikus Koalíciónak megfelel az időpont



A Demokratikus Koalíciónak megfelel, hogy a köztársasági elnök a lehető legkorábbi időpontra írta ki a parlamenti választást, mert kevesebb mint három hónap múlva Orbán Viktor kormánya bukni fog - mondta az ellenzéki párt szóvivője újságíróknak csütörtökön.



Gréczy Zsolt Áder János államfő bejelentésére reagált, amelyik szerint a 2018-as országgyűlési választást április 8-án tartják.



A DK korábban is erre az időpontra számított és "mindegy volt, hogy szövetségeseinkkel együtt mikor győzzük le a Fideszt" - fogalmazott a politikus.