Völner: az átláthatóságot szolgálja a regisztráció a "Stop Soros" törvénycsomag

Völner Pál hétfőn az M1 aktuális csatornán úgy fogalmazott: ehhez kapcsolódóan az említett szervezetek pénzforgalma is külön számlán kell, hogy megjelenjen, és ennek egyfajta ellenőrzése, hogy a bankoknak ezt a Magyar Nemzeti Bank felé jelenteniük kell.



Ha nem tesznek eleget a kötelezettségüknek, akkor a nemzeti bank mellett az ügyészség is jelzést kap, és a bíróságon felléphet ez ellen - fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra, hogy "a támogatási összeg kétszerese bírságként kiszabható" ezekre a szervezetekre, ha nem regisztrálnak.



Végső esetben sor kerülhet a szervezet törlésére is - tette hozzá Völner Pál.



Ha regisztrálnak, akkor a kapott forrásokat nem veszik el tőlük, de van egy 25 százalékos illetékfizetési kötelezettség, amely a törvénytervezet szerint kizárólag határőrizetre fordítható, mivel ezt az Európai Unió "valamiért nem támogatja" Magyarország esetében - mondta.



Az államtitkár közölte: a törvénycsomag harmadik eleme a távoltartásról szól; azokat, akik ezt végzik, támogatják, idegenrendészeti eljárásban ki lehet tiltani a schengeni határ 8 kilométeres körzetéből, vagy külföldi állampolgárok indokolt esetben kiutasíthatók az ország területéből.