Vona: a Jobbik az egyetlen erő, amelyik alkalmas a kormányváltásra

Vona Gábor erről kedden Budapesten, sajtótájékoztatón beszélt, amelyen bemutatták az ellenzéki párt Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel címet viselő választási programját.



A politikus a program főbb pontjait kiemelve elszámoltatást, korrupcióellenes ügyészség, valamint a határőrség felállítását, a magyar fizetéseket az európai átlaghoz felhúzó béruniót, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kötendő stratégiai szerződést, a fiatalok itthon tartása érdekében 10-10 ezer új és használt lakásra kiterjedő otthonteremtési és bérlakásprogram elindítását ígérte.



Vona Gábor céljaik között említette a devizahitelesek problémájának orvoslását, negyven év munkaviszony után a nyugdíjba vonulás lehetőségének megadását a férfiaknak is, a nyugellátások "magyar indexálásának" bevezetését, az egészségügy fejlesztését, valamint korszerű oktatási rendszer megteremtését. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a választások végkimenetele szempontjából az ellenzéki oldalon a képlet, a helyzet leegyszerűsödött - monda a politikus, aki szerint a baloldali pártokból a kormányváltás kellékei közül vagy az erő, vagy a szándék, vagy mindkettő hiányzik.



A baloldali pártok lényegében egymással küzdenek, a baloldali pártok nem a kormányt akarják elváltani, hanem egymást - fogalmazott, hozzátéve, a baloldalnak így sem szervezeti, sem szakmai, sem morális alapjai nincsenek a kormányváltáshoz.



Ezzel a Jobbikot állította szembe, amely, mint mondta, a minden szükséges eszközzel rendelkezik ehhez, hiszen van erős, egységes politikai közössége, nyolc év alatt ellenzékben, valamint az önkormányzatokban megszerzett felkészültsége, tapasztalata, elkötelezett és hiteles értelmiségi holdudvara nemzetközi kapcsolati hálóval, illetve a legszükségesebb kellékkel, vagyis erős programmal.



Vona Gábor azt hangsúlyozta, programjukat szakpolitikusai írták, de a gondolatokat a választókkal való találkozások csiszolták, így végeredményben a magyar emberek írták azt, hozzátéve, hogy elképzeléseiket folyamatosan alakítják a helyzet változásának fényében, hiszen nyitottak "a jelen és a jövő felé".



"Mi nem azt akarjuk bebizonyítani, hogy a másik mennyire rossz, bár számtalan érvünk volna rá; mi azt szeretnénk bebizonyítani, hogy mi vagyunk a jobbik, és érdemes nekünk adni egy esélyt", egy lehetőséget arra, hogy a választások után bebizonyítsuk, hogy az előző kormányoknál sokkal felelősségteljesebben, sikeresebben tudjuk Magyarországot vezetni - mondta.



A politikus kérdést kapott arról- szerepel-e pártja országos listáján az a Magvasi Adrián, aki korábban olyan műsort vezetett, ahol rendszeresen hangoztak el antiszemita kijelentések, illetve Kulcsár Gergely, aki korábban beleköpött a holokauszt emlékműbe.



Előbbiről, aki a párt XIII. kerületi jelöltje lesz, úgy nyilatkozott, "minden esélye megvan" a listára kerülésre, utóbbi kapcsán pedig azt közölte, mivel egyéni jelöltként nem indul, "nagy valószínűséggel az országos listán sem fog".



Z. Kárpát Dániel, a Jobbik programalkotásért felelős alelnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt: a pártprogramban szereplő javaslatok "elsősorban építő, megoldásokra törekvő módon, győztes típusú politikai erőként olyan megoldásokat szeretnénk keresztülvinni a rendszeren, amelyek építik ezt az országot, előreviszik, és a politikai dagonyázás, a politikai csatározások különböző gödreiből kiemelik".



A devizahitelesek problémájának kezelése és a lakásteremtési program mellett a politikus kiemelte: 2010 óta a kormány a multikat "simogatta olyan indokolatlan kedvezményekkel, amelyeket adott esetben a magyar kis- és közepes méretű vállalkozások irányába lehetett volna csoportosítani".



Tisztességes játékszabályok mellett szükségünk van az itt működő multicégekre - fogalmazott, elfogadhatatlannak nevezve ugyanakkor, hogy eddig a kormány stratégiai partnerei között nem jelenhettek meg kkv-k.



Megjegyezte, hogy elképzeléseik között szerepel egy "felülről bebetonozott adórendszer", amelyben öt évre előre kiszámíthatóan kizárná, hogy nagyságrendekkel emelkedjenek a magyar vállalkozások közterhei, az áfa-rendszert pedig úgy alakítanák át, hogy azzal elsősorban a nehezebb helyzetben lévőket segítsék, egyben biztosítva azt is, hogy ez a lépés az árak csökkenésében is érvényesül.



Mint mondta, a "népesedési katasztrófa" elkerülése érdekében a lehető legalacsonyabb szintre csökkentenék a gyermekneveléshez kapcsolódó cikkek adóját, amely egész Európában Magyarországon a legmagasabb, a tipikus krónikus betegségek gyógyszereinek ártámogatását pedig emelnék.



A sajtótájékoztató egy pontján müezzin imára hívó szava szólalt meg feltehetőleg felvételről a teremben, amire Vona Gábor úgy reagált, "nagyon vicces, nagyon köszönjük ezt a lehetőséget", majd megkérte, hogy kapcsolják azt ki; erre az azt elindító férfi elhagyta a termet.