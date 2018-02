A nagy hidegben több helyen lehet melegedni: odafigyelnek az önkormányzatok, hogy ne fagyjon meg senki

Szociális tűzifával a fagy ellen

Senkit sem hagynak kint

Ruhákkal is segítenek a makói fiatalok a rászorulókon. A helyi Velnök Diáktanács fiataljai egy padot tettek az ifjúsági klub elé, amiről válogathatnak az általuk összegyűjtött ruhákból. Fotó: Szabó Imre

Csongrádon a Fő utca 64. szám alatti Idősek Klubját a rendkívüli, hideg időjárásra való tekintettel múlt szombattól megnyitották a rászorulóknak. Erről Bedő Tamás polgármester tájékoztatta az intézményvezetőket, társhatóságokat, többek között a város honlapján.A menedékként kijelölt hely március 2-án, pénteken 13.30-ig, napi 24 órában tart nyitva, ott fogadják a rászorulókat. Az intézményben lehetőség nyílik nappali és éjszakai ott-tartózkodásra, étkezést is biztosítanak, méghozzá térítésmentesen.– Nálunk a szociálistűzifa-program nagy segítséget jelentett közel 100 nagymágocsi családnak – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. A rászorulók 5 köbméter fát kaptak, ami több tízezer forintnyi értéket jelent. Az önkormányzat másfél millió forint önerőt biztosított a belügyminisztériumi támogatás mellé, így további 40-50 köbméter fát is kiosztott. Ez a beruházási területekről származik, például a napelempark vagy a csapadékvíz-tározó helyszínéről. – A külterületeken élőkkel a falugondnokunk rendszeres kapcsolatot tart, és a polgárőrség is többször járőrözik arra – mondta a polgármester. Ezt Párkány György, a nagymágocsi polgárőrség vezetője is megerősítette. – Ha nem is kopogunk be mindenhová, akkor is figyeljük, hogy például füstöl-e a kémény, mert ha nem, tudjuk, hogy ott valami baj van. Az emberek jól ismerik a telefonszámunkat is. Ha kell segítség bármiben, tudják, hogy nyugodtan szólhatnak – mondta.A hódmezővásárhelyi hajléktalanszálló kihasználtsága ugyan a maximumhoz közelít, de szükség esetén matracokon is tudnak hajléktalanokat fogadni. – Az utcai szociális munkásainknak még a hideg beállta előtti napokban sikerült rábeszélni azokat a vásárhelyi hajléktalanokat, akik mindig az utcán vannak, hogy legalább erre a néhány nagyon hidegnek ígérkező napra jöjjenek be hozzánk – mondta Korsós Sándor, a hajléktalanszálló vezetője.– Nálunk egy hajléktalan sem fog megfagyni. Az nem jellemző, hogy vidékről is jönnének. Olyan esetünk viszont volt néhány napja, hogy egy vidéki férfi itt, Vásárhelyen jóval többet ivott a kelleténél, és lekéste az utolsó buszt. Lefeküdt egy padra. A rendőrök hozták be, nehogy megfagyjon. Amikor felébredt, már ment is az útjára – mondta a szálló vezetője.

Makón még van hely

Hivatalban melegednek

Makón 30 férőhelyes nappali melegedő és 22 férfi elhelyezésére alkalmas éjjeli menedékhely működik a város szélén, az Ardics tanya 2. alatt az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartásában. Az átlagos kihasználtság ezekben a napokban 80-85 százalék körül mozog. Az érintettek itt nemcsak megpihenhetnek, de süthetnek-főzhetnek, fürödhetnek, moshatnak, zárható szekrények vannak. A fedél nélkülieket nonstop fogadják, a házban szociális munkás is dolgozik.Pitvaroson a hideg elől két melegedőhelyre térhetnek be napközben a lakosok, a művelődési házba és a polgármesteri hivatalba. – Mindkét helyen sok ember fordul meg naponta. Éppen ezért nem tűnik fel, ha valaki azért tér be, hogy egy kicsit átmelegedjen. Olyan viszont nincs, hogy valaki reggel 8-tól délután 5-ig ott ülne – mondta Radó Tibor polgármester.