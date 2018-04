Bozó József 3 évig építette háromkerekű motorját egy Zastavából és Fiatból - Prémvadász, a szabadság tömörkényi vándora

A tömörkényi motorosnak az otthona sem hétköznapi: egy két év alatt átalakított Volvo buszban él a 72 éves Bozó József. Fotó: Török János

Váltó a sofőr lába között

„A jóisten tudja"

Egyszer csalódott

– Legalább 1200 köbcentis nagymotort szerettem volna mindig, mert nekem csak az a motor – mondta Bozó József.– Nem volt rá pénzem. Kezembe került egy könyv háromkerekű, átépített motorokról, bementem a Kecskeméti utcába az akkori közlekedésfelügyelethez, ahol összeverbuválták az egész irodát, és nézték, mit akarok építeni – kezdett mesélni a 72 éves tömörkényi nyugdíjas, Bozó József, aki egy húszast bátran letagadhatna.Így folytatta a történetet:– Bementem egy hét múlva, addig tanakodtak, mi legyen. Azt mondták, 400 kiló alattinak kell lennie, ezért egy Zastava karosszériát szereztem nagy nehezen. Szét volt rohadva a kasztni, rengeteg munkám volt benne. Megadták az engedélyt, majd három évvel később, 1990-ben levizsgáztattam. Sajnos egy év ment el az elektromosság szerelésére. A vizsgáztatásra megint összecsődült az egész KPM (az akkori közlekedésfelügyelet), a főnök jött le, dicsérte, ment vele egy jó nagy kört, majd megkaptam rá az engedélyt.Bozó József beceneve Prémvadász, mert az 1830-as években az amerikai Sziklás-hegység vadonjait járó prémvadászok a példaképei. A Prémvadász felirat is szerepel a 850 köbcentis, négyhengeres Fiat motor hajtotta járművön. A kuplungot a motoroktól eltérően nem kézzel, hanem lábbal kell működtetni, a váltó pedig középen, a sofőr lába között található.– A díszítések jöttek apránként – mutatta a csodás apróságokat József, amikor körbejártuk a művet. Csontba húzott lószőr, ökörtülök, műgyantával bevont racka juh szarva, a menyétbőrrel bevont okmánytartó egy szarvasmarha szarván lóg a jobb oldalon. A csomagtartó egy utazóláda a Zastava hátuljára erősítve, a hátsó lámpák pedig egy Ikarus buszról érkeztek.A háromkerekű motorbiciklinek (angolul trike) egy apró darabja sincs, amit ne fedne, díszítene valamilyen különlegesség. Jobb oldalt fent John Masefield angol költő két verse, a Keresők és a Csavargó díszeleg. Mint József mondta, ezek fejezik ki a motoros életérzést. No meg a másik oldalon lévő felirat, amit szintén maga készített: „A motor nem tulajdonom, belsőm megnyilvánulása, lelkem esszenciája" – szól Prémvadász személyes hitvallása a motorról. A jármű vezetőülését vaddisznó-, a hátsó üléseket marhabőr borítja. Ezek elhasználódtak az évek alatt, szeretné kicserélni őket. A karosszéria két oldalát különböző faragások díszítik: a jobbon a honfoglalást, a balon egy amerikai prémvadászt ábrázoló mű látható. Mindkettő József fafaragó tehetségét dicséri.Járművével kétszer járta meg az Adriát, egyszer egészen az albán határig ment. – A jóisten tudja, hány kilométer van benne – felelte a legtöbbet elhangzó kérdésre. Miután eleget csodáltuk a motort, amit a téliesítés miatt most még nem lehetett beindítani, József az otthonába invitált minket, amit két év alatt egy Volvo buszból alakított ki. A vezetőülés felőli részen kapott helyet a nappali, középen kandalló, gáztűzhely, hátul a fürdőszoba és a háló található. – Jól elvagyok itt, de ez nem egy motorozásra való hely – mondta gondolataiba mélyedve. József egy ideig Budapest belvárosában, a Bródy Sándor utcában is lakott, ahol turistalátványosság lett a motorjából, azzal fényképezkedtek még a Nemzeti Múzeumba érkező külföldiek is.Bozó Lajost életében egyetlen nagy csalódás értet, amikor 8 éve mindenét pénzzé tette, mert egy honfoglalás korabeli falut tervezett a háromhektáros birtokán, de a politikusok és a döntéshozók közül senki sem támogatta az ötletét. – Jól megvagyok itt, szeretem ezt a helyet, csönd van és nyugalom – nézett körbe a háromhektáros birtokon. – Nincs bezártságérzetem – tette hozzá nevetve.