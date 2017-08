Hamarosan időarányosan fizetnek a parkolásért a strandolók Csongrádon - Keddtől automata adja a jegyet a Körös-torokban

A szolnoki Vaszkó Zoltán megnézte, hogyan működik majd az automata.

– A lakosság kérését teljesítettük, így megoldott lesz az időarányos parkolás – mondta Bedő Tamás, Csongrád polgármestere.A képviselő-testület nyáron döntött a parkolóautomatás fizetési rendszer bevezetéséről. Néhány napja már a helyén van az automata, amit augusztus 15-étől kell használni. – Eddig napi 800 forintot fizetett mindenki. Azok is, akik csak délután mentek ki egy-két órára. Sokan inkább az óvárosban álltak meg, onnan sétáltak be a strandig.

A Körös-torok közösségi oldalán a hozzászólók között vannak, akik nem örülnek az automatának. Volt, aki azt írta, hogy ezek után meggondolja, hogy odamenjen-e, más szerint ez gáz. Mások azonban örültek, mert eddig azon bosszankodtak, hogy ha késő délután mentek a strandra, az is 800 forint parkolási díjba került. Az óradíj keddtől 120 forint lesz, de lehet az automatából napijegyet is váltani, az eddigi 800 forintért.Mi is megkérdeztük az autóval érkezőket, hogy mi erről a véleményük.– Mi egész napra jövünk. Kiskunmajsaiak vagyunk. Ha ember adja, ha automata, napijegyet váltunk. Lehet, hogy csak 5-6 órát leszünk itt, de akkor se kelljen rohanni azért, mert lejár a jegy, és nem szeretnénk büntetést fizetni – mondta Lehoczkiné Kiss Ildikó.Szécsényi Endréék Szegvárról érkeztek a Körös-torokba.– Mivel még 9 óra előtt jöttünk, nem volt parkolóőr, vagyis nem volt kinek fizetni. A parkolóautomatát nem tudom mire vélni. Miért nem lehet ezt a közmunkaprogramban megoldani? Mivel itt, a strand közvetlen közelében nincsenek kijelölt parkolók, pénzszedés helyett inkább irányítani kellene, hogy hová és hogyan álljanak az autósok – mondta a 3 gyermekes szegvári apuka.– Örülök a parkolóautomatának. Mi orosháziak vagyunk. Van, hogy délután kerekedünk fel, és jövünk át 5-6 óra körül ide, Csongrádra – mondta Nagy Andrásné. – Jó két órát itt vagyunk, aztán megyünk haza. A 800 forintos napijegyet durvának tartottuk. Az barátibb lesz, ha annyit fizetünk, ahány órát maradunk.Bedő Tamás polgármester elmondta, az idei nyár hátralévő részében tesztelik az automata működését.– Ha vannak a rendszernek gyermekbetegségei, akkor azt a jövő nyárra orvosoljuk. Jövő keddtől fémpénzzel lehet a parkolóautomatánál fizetni. Megoldás alatt van a papírpénzes és mobiltelefonos fizetési lehetőség is. A parkolóautomatát ősszel felszedjük, és jövő nyáron helyezzük ki újra, május 1-jétől szeptember 30-áig működik majd.Az önkormányzat pályázatot nyújtott be rendezvénytér kialakítására a Körös-torokban. Ha elkészül, burkolt lesz az a terület is, ahol a parkolók vannak.