Kitiltanák a lakók a teherautókat az Új utcából

– Az utcát annak idején nem ekkora forgalomra tervezték, már töredezik az aszfalt. Naponta 50-60 kamion jár be, olykor éjszaka is. Összesen 32 lakó írt alá egy kérvényt, amely arról szól: vessen ennek véget a helyhatóság – közölte. A helyieket a zaj, illetve az útfelület rongálódása is aggasztja.



A szabályok szerint a 3,5 tonnánál nehezebb járművek nem is hajthatnának be a város területére. A Fő és a Szőlőhegyi utcákat összekötő úton információink szerint egy vállalkozás miatt növekedett meg ennyire a forgalom. Úgy tudjuk, a telephelyük távolabb van, de egyéb ügyek miatt gyakran parkolnak az Új utcai irodánál.



A képviselő átadta a lakosok kérvényét a város vezetőinek. Arról, hogy milyen megoldást találtak a problémára, később beszámolunk.