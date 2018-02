Kivilágítanák a Szent Rókus-templomot

– Decemberben egyeztettünk a csongrádi értéktár vezetőjével, de már több képviselő is felvetette a lehetőséget. Ha már mindannyian szeretnénk, járjunk a végére, világítsuk ki a Szent Rókus-templomot – fogalmazott a soros ülésen Máté Attila képviselő.A gát tövében lévő festői kis templom – mint szinte minden, ami a múlttal, a történelmükkel kapcsolatos – nagyon közel áll a csongrádiak szívéhez. Lapunk is beszámolt róla, hogy szinte pontosan egy évvel ezelőtt készült el a múltját bemutató album, amelynek a Belsőváros ékköve címet adták, és Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató szerkesztette.Az, hogy az épületet éjszaka is megmutassák, a turizmus szempontjából is jó ötlet – mondta az értéktár vezetője, Martini János.

– A templomtól pár méterre, a gáton halad el az EuroVelo nemzetközi kerékpárút. Szezonban hazai és külföldi kerekezők tömegei járnak rajta. Biztos vagyok benne, hogy akár sötétedés után is tennének a templom kedvéért egy kis kitérőt.Öt fényszóróval szeretnénk megvilágítani, ahhoz hasonlóan, ahogy a Nagyboldogasszony-templomot. Úgy tudom, az önkormányzat tervet készíttet, ha minden rendben lesz, elkezdődhet a kivitelezés. Az éves áramszámla információim szerint 400 ezer forint körül lenne – részletezte Martini János