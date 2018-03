Műfüves focipályát kapott Csanytelek

Fotó: Mucsi Attila.

- Sok gyerek focizik a mi falunkban, meggyőződésünk, hogy a sport a közösségépítést is segíti – fogalmazott Csanytelek polgármestere, Forgó Henrik . Műfüves focipályát avattak a községben, a 31 millió forintos beruházáshoz az önkormányzatnak 10 százalék önerőt kellett hozzátenni. Lelátót is szeretnének, az erre vonatkozó pályázatot már megnyerték, a 300 ezer forint körüli önerőt a múlt héten utalták át. A község vezetője elmondta: később ugyanezen a helyen tenisz- és futópályát is szeretnének létesíteni. – Csanyteleken is meg fogjuk honosítani a babafaültetés szokását. Az ebből kialakítandó kis ligetet ezen a területen képzeljük el – mondta.