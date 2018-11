Reggeltől estig játszanak: ármány, stratégia és fantáziavilág a csongrádi könyvtárban

Ez már nem a Gazdálkodj okosan! Egy parti akár több mint tíz óráig is tarthat.

Fotó: Csongrádi Társas- és Szerepjáték Klub

A társasjátékklubot csaknem öt évvel ezelőtt alapította meg Fagyal Béla, Varga Zoltán és egykori kollégájuk, a helyszínt, a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár egyik termét biztosító Illés Péter.Korábban rendszertelenebbül találkoztak, de havonta egyszer mindenképpen. Tavaly óta minden hónap második szombatja a társasjátéknap – így mindenkinek kiszámítható és könnyebben szervezhető az alkalom.Nem indult könnyen a klub, eleinte néha csak öten játszottak, mostanában tízen–tizenketten is összejönnek, de volt olyan alkalom is, amikor több mint huszonöten ülték körül az asztalt.– Az elmúlt tíz évben reneszánszát éli ez az iparág, és Magyarországon is több kiadó szakosodott modern társasjátékok magyar nyelvű kiadására. Vannak felmérések, amelyek szerint évente körülbelül ezer új társasjáték jelenik meg. A modern társasjáték onnan ismerszik meg, hogy sokféle játékmód, játékstílus, játékmenet metszetéből született. Egyes játékok a játékosok ügyességét teszik próbára, mások a fantáziánkat, asszociációs képességeinket, vagy stratégiai tervezést igényelnek, okos taktikai megfontolásokat, jó reflexeket vagy éppen megfigyelőképességet.Akinek sikerült egyszer túllépnie a Gazdálkodj okosan!– Monopoly–Ki nevet a végén? bűvös háromszögön, az előtt kinyílik egy csodálatos világ, és rádöbben, hányféle ötlettel lehet ma játékot csinálni, játszani – avatott be a részletekbe Fagyal Béla és Varga Zoltán.Egy játéknap általában délelőttől kora estig tart, hiszen az igényesen kivitelezett, hangulatos, összetett játékok akár több mint tízórásak is lehetnek. Átlagosan a könnyed partijátékoknál 30–50 perccel, a komolyabb gondolkodást igénylő játékok esetében 90–180 perccel lehet számolni. Természetesen ez nagyban függ attól is, hogy először játsszák a játékosok, vagy van már benne rutinjuk.A társasjátékklub szokott tematikus estet is tartani. Már negyedik alkalommal rendeztek „Arkham Nightot", amikor is H. P. Lovecraft egyedi hangulatú horrornovelláihoz fűződő társasjátékokkal játszanak elsősorban.Idén második alkalommal a Csongrádi Borfesztiválon is jelen volt a klub. – Tavaly vetődött fel az az ötlet, hogy nagyobb fesztiválokon kívül, itt is mutassuk meg a társasjátékokat a játszani szerető felnőtteknek, így létrehoztuk a Felnőttmegőrzőt. Eleinte a szervezők némi szkepticizmussal fogadták az ötletet, de a visszhangokból kiderült, hogy az egyik legfelkapottabb helyszín volt a fesztiválon. Ez idén ismét megerősítést kapott. A látogatók először jellemzően nem tudnak mit kezdeni a helyszínnel: távolról nézegetik, méregetik, hogy mi is ez. Majd közelebb jönnek, megvizsgálják a játékdobozokat, leülnek „csak öt percre", majd két–három óra múlva távoznak azzal, hogy „Ez tök jó! Holnap is visszajövünk. Hozom a barátaimat is!". Természetesen köszönetet mondunk minden önkéntesnek, aki szabadidejét nem sajnálva segített a szabálymagyarázattal „odaragasztani" az érdeklődőket. Nem egy új tagunk innen csatlakozott klubunkhoz, így nyílt meg előtte egy új, csodálatos világ, és azóta több társasjáték boldog gazdája – mondták el a szervezők.Aki nyitott az újdonságokra, és több izgalomra vágyik a Ki nevet a végén?-nél, az megtalálja a klubot a Facebookon, Csongrádi Társas- és Szerepjáték Klub név alatt.