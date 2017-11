Alkoholböjtről szól és önmérsékletre tanít a szeszmentes november

Mikor beszélhetünk alkoholfüggőségről?



A szakemberek szerint az alkoholfüggőség összetett probléma, kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A rendszeres alkoholfogyasztás akkor számít betegségnek, ha az alkoholizmus testi, lelki és szociális tünetei egyaránt kialakultak. Az illető az első pohár után kényszeresen folytatja az ivást, annak ellenére is, hogy tisztában van annak negatív élettani hatásaival. A függősége lelki problémákat okoz, és negatívan hat a társas és szociális kapcsolataira egyaránt.

– Nem azzal van a baj, hogy az emberek alkoholt isznak, hanem azzal, hogy Magyarországon nincs olyan, hogy „az ivás kultúrája" – mondja olvasónk, Ottó, aki szerint ha lenne, alkoholmentes kezdeményezésekre sem lenne szükség. – Már eleve az alkoholmentességről szólna a hétköznap, és nem lenne „különleges" alkalom, hogy nem iszunk – véli Ottó.

Sokat iszik a magyar

– Tavaly én is belevágtam, novemberben egy korty alkoholt sem ittam. Előtte sem voltam egy nagy ivó, hetente, kéthetente ittam egy-egy pohár bort egy fáradt nap után esténként, az ellazuláshoz. Ami eddig fel sem tűnt (vagyis hogy ritkán fogyaszt alkoholt – a szerk.), arra nagyon furcsa volt tudatosan is figyelni – mondta egy másik olvasónk, Dorina.Óriási siker volt tavaly a brit mintára megtartott Száraz November akció. A szervező Kék Pont Alapítvány szerint a felhívás egyfajta önismereti tréning, ahol a résztvevők megtapasztalhatják azt, amire a hétköznapi életben nem is gondolnak: milyen az alkoholhoz fűződő viszonyuk. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is elindult a program, a lényege pedig ugyanaz: novemberben egy korty alkoholt se fogyasszunk.

Hétvégenként, általában péntek vagy szombat este iszunk a barátokkal, mielőtt bulizni mennénk. Általában sört és valamilyen töményet: pálinkát, gyomorkeserűt, ilyesmit

A barátnőimmel hétköznap este is szívesen ülünk be koktélozni, de ez legfeljebb egy-két poharat jelent. Ott inkább a társaság és a beszélgetés a lényeg

Függőséggel tilos belekezdeni

A hasonló kezdeményezésekre a szakember szerint komoly szükség van, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ugyanis a magyarok jóval az európai átlag felett fogyasztanak alkoholt. Míg utóbbinál 2016-ban 10,3 liter volt ez a mennyiség, addig hazánkban 12,3 liter alkohol fogyott. Ezzel nemcsak az európai átlagot, de a németeket (11,4 liter) és a franciákat (11,7 liter) is megelőztük.– mondja egyetemista olvasónk, Tibor.– árulta el olvasónk, Anna.A szakemberek szerint a fenti adatokból is világosan látszik, hogy Magyarországon van hová fejlődni (főleg, ha azt nézzük, hogy Madagaszkáron például csak 0,17 liter az éves átlagfogyasztás), így nagy szükség van a Száraz Novemberhez hasonló kezdeményezésekre. A projekt azonban elsősorban azoknak szól, akik hetente néhány alkalommal isznak meg egy-két üveg sört vagy pohár bort.

A súlyos alkoholbetegeknek csak kontrollált körülmények között, fokozatosan szabad leállniuk az alkoholfogyasztással, az elvonási tünetek ugyanis súlyos károkat okozhatnak

Magyarországon 800 ezer és 1 millió fő közét tehető az alkoholbetegek száma. Az alkoholizmus a férfiaknál gyakrabban fordul elő, azonban a szakemberek szerint ez az arány lassan kiegyenlítődik.

Az eleje volt a legnehezebb

– mondja dr. Szabó Tünde háziorvos. A szakember szerint ilyenkor nyugtalanság, magas vérnyomás, szaporább szívverés, hányinger, fokozott izzadás, végtagremegés és akár epilepsziás görcsrohamok is jelentkezhetnek. Emiatt az orvosok a fokozatos alkoholmegvonást gyógyszeres kezeléssel egészítik ki.Szerencsére azok, akik heti néhány alkalommal és mértékletes módon fogyasztják az alkoholt, ilyen tünetekre nem kell számítaniuk. Tény ugyanakkor, hogy a teljes alkoholmegvonás még az ő esetükben is érezteti a hatását.– Bár ez esetben nem beszélhetünk kifejezett addikcióról, szinte biztosan előfordul sóvárgás, emiatt pedig megemelkedő pulzus, ingerlékenység – mondja dr. Szabó Tünde. A szakember szerint ugyanakkor ezek a tünetek jóval enyhébbek, mint egy alkoholbeteg esetén, kevésbé terhelik meg a szervezetet, és kevesebb ideig is tartanak. Az ilyenkor jelentkező feszültség levezetéséhez pedig a sportolást ajánlja. – Érdemes lehet a futásra, kerékpározásra, úszásra koncentrálni – hangsúlyozza a szakember.

Tavaly én is végigcsináltam a Száraz Novembert. Az eleje volt nehéz, főleg akkor, amikor az első munkahelyi stressz ért. Akkor jóval nehezebb volt kibírni, de végül sikerült

–mesélte olvasónk, Szabolcs.Zoltánt viszont meglepte, mennyire az „élete részévé vált" az alkoholfogyasztás. – Korábban minden este elfogyasztottam a napi egy pohár boromat. Nem is tudom, mit volt nehezebb leküzdeni: az alkohol hiányát vagy a kialakított szokás megszakítását, de tény, hogy nagy küzdelem volt – tette hozzá olvasónk.

A sör fogy a legjobban

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban a sör a legkedveltebb szeszes ital, az esetek 36 százalékban fogyasztjuk. A második helyre a bor került (32,1 százalék), míg a harmadik helyen a pezsgő (8,5 százalék) áll. A pálinka (7,6 százalék) és a fröccs (7,3 százalék) csak ezután következik.A szakemberek szerint a kézműves sörök megjelenésével újra felfutóban van a sörfogyasztás, így könnyen lehet, hogy a következő években a fogyasztási arány ebbe az irányba tolódik el.