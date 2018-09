Az egészségesebb étrend segít csökkenteni a vízfelhasználást

"Az a fő üzenet, hogy ha egészségesebben kezdünk táplálkozni, akár hússal, akár húsmentesen, attól nemcsak egészségesebbek leszünk, hanem jelentősen csökken a vízfelhasználásunk is" - idézte a BBC Davy Vanhamet, az Európai Bizottság Joint Research Center (JRC) kutatóintézetének munkatársát.



Az élelmiszer-fogyasztás miatti vízfogyasztás naponta fejenként 2757 liter Nagy-Britanniában, 2929 Németországban és 3861 Franciaországban.



Aki egészségesebb, húsevő étrendre vált, 11-35 százalékkal csökkentheti az élelmiszerek miatti vízfelhasználást. Aki a húst elhagyja és helyette halat eszik, az állati zsírok helyett növényi olajat használ, az 33-35 százalékkal mérsékli a vízfogyasztást, aki pedig egyáltalán nem eszik húst és egészséges vegetáriánus étrendet követ, az 35-55 százalékkal mérsékli a vízlábnyomot.



A világ édesvízkészletei ma is szűkösek, azonban a népesség növekedésével és a klímaváltozással a probléma még súlyosabbá válhat.



A lakossági víztakarékosság módjai (gyorsabb zuhanyozás vagy a vízcsap elzárása fogmosás közben) közismertek, kevesebbet tudni azonban arról, hogy mennyi víz folyik el az élelmiszer előállítása közben. Az állattenyésztés nagyon vízigényes, az olajok, zsiradékok és a cukor gyártása is, azonban a gyümölcs- és zöldségtermesztéshez lényegesen kevesebb vízre van szükség.



"Egyes országokban a fejenként napi 3000-4000 liter élelmiszeripari vízfelhasználás hatalmas szám, ha az otthoni közvetlen vízfogyasztással vetjük össze" - mutatott rá Vanham.



A Nature Sustainability című tudományos lap aktuális számában közzétett eredmények a vizsgált három országban - Nagy-Britannia, Franciaország és Németország - hasonlóak. A kutatók szerint ez alátámasztja, hogy az európaiak túl sok húst, cukrot és zsírt fogyasztanak, azonban nem esznek elég gyümölcsöt és zöldséget.



A kutatás során vizsgálták az élelmiszer előállításához szükséges vízmennyiséget, alapul véve a jelenlegi és az ajánlott egészséges étrendek összetételét.



Elismerték, hogy nem elég arra ösztönözni az embereket, hogy változtassanak az étrendjükön, szükség van egy sor olyan intézkedésre is, mint az egészségtelen élelmiszerek adójának emelése vagy a tájékoztatás javítása a termékek címkéin.