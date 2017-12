Dán tudósok vizsgálják a magát 25 éve kígyóméreggel beoltó rockzenészt

Brian Lohse, a dán egyetem kutatóprogramjának vezetője Ludwin DNS-ét használta fel a kutatáshoz, amelynek révén hatékony kígyómarás elleni szereket lehet kifejleszteni - ismertette a ScienceNordic internetes oldalon publikált tudományos munkát pénteken a TheLocal.dk dán hírportál.



"Steve segítségével egyedülálló, testreszabott könyvtárat állítottunk fel, amely potenciálisan tartalmaz kígyómérgeket semlegesítő emberi antitesteket, amivel meg lehet gyógyítani kígyómarástól szenvedő pácienseket" - mondta Lohse.



A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy kivonják a legfontosabb antitesteket a könyvtár mintáiból.



Lohse és kollégái a YouTube közösségi oldalról szereztek tudomást arról, hogy Ludwin 25 éve rendszeresen oltja be magát kígyóméreggel, hogy erősítse immunrendszerét és megőrizze fiatalságát. A punkzenész eleinte csak csekély mennyiségű kígyómérget adott be magának vízzel hígítva, később azonban már egyre erősebb mérgeket és egyre nagyobb dózisokat használt, s az idők során 35-féle kígyóméregre növelte repertoárját.



A kígyóméreg immunerősítő és fiatalító hatására ugyan nincs tudományos bizonyíték, ám Ludwin meglehetősen veszélyes hobbija kivételes lehetőséget nyújtott a kutatók számára.



Miután felvették a ma 49 éves zenésszel a kapcsolatot, Koppenhágában vérmintákat vettek tőle. Ám a mintákban nem volt elegendő antitestet termelő B-sejt, a siker érdekében Ludwin csontvelőjéből kellett volna mintát venni. A zenész vállalkozott a fájdalmas beavatkozásra, és így már sikerült elegendő B-sejtet és DNS- és ribonukleinsav-mintát is nyerni tőle - mesélte a tudós.



A Ludwin-könyvtár elkészítése ezt követően két évig tartott.



A kutatást vezető Lohse ugyanakkor hangsúlyozta, sem ő, sem a Koppenhágai Egyetem senkinek sem tanácsolja, hogy kövesse Ludwin példáját, mivel "valóságos csoda", hogy a zenész ilyen hosszú ideig túlélte a kígyómérgek hatását. A méreg ugyanis a májat és a csontokat is károsíthatja, hatása halált is okozhat. Hozzátette: a zenész jóval az előtt kezdte magát oltani, hogy a kutatócsoport képbe került volna, és őt sem bíztatták arra, hogy folytassa.