Meghekkelve is jó a gyereknevelés - ötletes praktikákkal előbb célt érünk

Cumival csalogatva

„Meggyőztem a 8 éves lányomat, hogy utálom a porszívó hangját. Azóta is folyton porszívózik, valahányszor dühös rám", „Azért játszok bújócskát a lányommal, hogy el tudjak intézni ezt-azt, amíg ő a világ legjobb búvóhelyén tanyázik", „Muszáj azt mondanod a gyerekeidnek, hogy segítsenek takarítani. Nem fognak, viszont eltűnnek, és egy ideig nyugtod lesz" – olvashatjuk a neten keringő, megmosolyogtató twitter bejegyzésekben gyakorló anyukák önironikus gyereknevelési trükkjeit.A szórakoztató gyűjtés nagy tetszést aratott olvasóink körében is. Jobbnál jobb túlélési praktikákat osztottak meg egymással. Anna például már megelégelte, hogy állandóan könyörögnie kell esténként azért, hogy kislánya méltóztasson a fürdőszobába fáradni, és megmártózni a habokban.

Nem minden trükk jó



Az 1920-as években még egész máshogy éltek az emberek. A számos otthoni teendő mellett előfordult, hogy nem volt ideje az anyáknak levegőre vinni a gyerekeket. Ennek megoldására egészen hajmeresztő dolgot találtak ki, a cafeblog.hu gyűjtése szerint. Ketrecet szereltek az ablakra kívülről, és abba tették a gyereket, hogy friss levegőhöz jusson. De létezett állítólag olyan szerkezet is, ami attól védte meg a fürdőkádban magukra hagyott kicsiket, hogy megfulladjanak. Egy a kádban keresztbe rakott fémrúdhoz kötözték őket, így nem tudtak mozogni.

El lehet térni a szabályoktól

– Az aktuálisan kedvenc időtöltését hívtam segítségül. Egy ideje imád takarítani, széthajtogat minden egyes keze ügyébe kerülő zsebkendőt, és csak törölget és törölget. Mondtam neki, hogy kap egy szivacsot, és fürdés közben lesikálhatja a csempét. Imádta – meséli nevetve a fiatal anyuka.Másik olvasónk Anikó hozzáteszi, náluk a gyermek csak krumplit hajlandó enni, ezért még a lasagne-ra is azt mondják neki, hogy krumpli. – Ja, meg ma reggel kismotorral mentünk bölcsibe, ami persze nem volt egyszerű project, mivel állandóan megállt nézelődni, vagy csak szimplán elbambult. Végül besokalltam, elővettem a cumiját a zsebemből, és néhány méterrel előtte haladva, mondogattam neki: "Nézd, mi van nálam! A cumid!" Úgy jött utánam, mint a golyó – avat be. Harmadik olvasónknak, Andreának pedig időnyerésre van jó trükkje. – Kicserélem a pelusodat, jó? Már szalad is és szuperül eljátszik magában – osztja meg velünk.Mind megegyeznek abban, hogy ilyen praktikák, gyereknevelési „hack"-ek nélkül sokszor nagyon nehéz lenne. Egyetért ezzel Faludi Nóra coach, az anyadilemma.hu oldal és a Tökéletlen anyák facebook csoport alapítója is. Egy hároméves kislány anyukájaként nap, mint nap tapasztalja ő is, hogy mennyire meg tudják könnyíteni az életet a kreatív praktikák.– A gyerekek teljesen más dimenzióban élnek, mint mi felnőttek. Nagyon nehéz lehet úgy nevelni őket, hogy mindig ragaszkodunk a kőbe vésett szabályokhoz – mondja, és kifejti, ez nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség szabályokra, sokkal inkább azt, hogy néha a saját érdekünkben nyugodtan csavarhatunk egyet rajtuk.

Olvasónk, Kata azt mondja, sokszor hétköznap, munka után már annyira fáradt, hogy képtelen hallgatnia hisztit, de csakúgy engedni sem akar, mert annak is meglesz a böjtje. Ezért inkább hasonló trükkökhöz folyamodik – így elkerüli a veszekedést, de a kisfia sem érzi úgy, hogy felülkerekedett a vitában.

„Induláskor csináljunk például versenyt az öltözködésből, azt imádni fogják a gyerekek." Faludi Nóra, coach

Sztár-trükk



Kristen Bell, a Rossz anyák sztárja rém egyszerű praktikával tartja az autó mellett lányait, míg ő bepakol a csomagtartóba. „Kezeket a körre!" - ez a szabály. Vagyis a gyerekmancsoknak végig a tanksapka fedőn kell maradniuk.

A megoldás a fontos

A szakértő szerint különösen a reggeli és az esti órák lehetnek feszültek. – Amikor minden percünk ki van számítva, és semmire sincs időnk, mert sietni kell a bölcsibe, oviba, munkába, vagy épp este, amikor nagyon ideje lenne már lefeküdni aludni, bármikor robbanhat a bomba. Hiszen a gyerekek a jelenben élnek, még nem értik igazán mit jelent az, hogy késésben vagyunk például. De idegeskedés és veszekedés helyett, tényleg érdemes ilyenkor inkább váratlan fordulatokat alkalmazva elérni, amit szeretnénk. Induláskor csináljunk például versenyt az öltözködésből, azt imádni fogják a gyerekek, és biztosan hatékonyabb lesz a közös kiborulásnál – javasolja, és elmagyarázza, ha tudatosan kezeljük lazábban a dolgokat, akkor elkerülhetjük feszültségspirált, amibe végül úgyis mindannyian belesodródnánk.– Ha az anya ideges, azt megérzik a gyerekek, ők is idegesek lesznek, ami csak még több feszültséget gerjeszt a szülőben. Ebből nagyon nehéz kimászni – mondja. Márpedig ha kisgyerekről van szó, elkerülhetetlenek az ütközések. A dackorszak egésze erről szól, de egyébként is teljesen természetes, hogy egy gyerek keresi a határait, és hol kisebb, hol nagyobb sikerrel próbálja is azokat kijjebb tolni.– Ha érezzük, hogy vihar közeledik, és hogy nincs erőnk lejátszani ezt a meccset, akkor vegyünk egy nagy levegőt, nyugodjunk meg, és tervezzük újra a dolgot. A megnyugvásban sokat segíthet, ha a gyerek nézőpontjából is megpróbáljuk megvizsgálni a helyzetet. De, hogy végül jól süljön el minden, az is sokat számít, ha nem ragadunk le a problémánál, hanem helyette a megoldásra koncentrálunk – avat be, és kifejti, ez ugyanis ugyanúgy kibillenti az embert a feszült hangulatból, ahogy egy-egy trükkös ötlet a gyereket kibillenti az ellenkezés világából.