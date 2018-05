Orvosok figyelmeztetnek 8 fogyókúrás csapdára

A rossz fogyókúrától a szervezeted legyengül, rosszabb állapotba kerül az anyagcseréd. Ha sikerül is fogyni, biztos nem egészségesen és általában több kiló kúszik vissza, mint amennyi lement. A pszichés kudarcélmény is jelentős

Se a szénhidrát, se a fehérje, se a zsír nem ellenség. A szervezetednek mindegyikre szüksége van. Még akkor is, ha az aktuális trendek éppen közellenségnek állítják be valamelyiket. Mostanában épp a szénhidrátot, korábban a zsír. A proteinre szükséged van az izmaid miatt, a szénhidrátból meríted az energiát és ettől működik az agyad, a zsír pedig a vitaminok felszívódását, hormontermelést és az idegrendszer működését segíti.

A szervezetednek valódi, tápanyagokban gazdag ételekre és változatos étrendre van szüksége

Gluténmentes, laktózmentes, tojásmentes stb. Ezeket az ételeket azoknak találták ki, akik érzékenyek vagy allergiásak valamelyik összetevőre. Ha te nem vagy, mégis megvonod magadtól, az hiányállapotok kialakulásához vezethet

Attól, hogy a mérleg kevesebbet mutat, még nem biztos, hogy megfelelően sikerült lefogynod. Ha koplaltatod magad, azzal izomból fogsz, amitől a mérleg ugyan kevesebbet mutat, de a szervezeted legyengül.

A túlsúly leadása, ha egészségesen csinálod, sokat javít az egészségi állapoton is: csökkenti a szív-érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, magas vérnyomás és bizonyos daganatos betegségek kockázatát. Ha leadod a felesleget, jobban alszol, energikusabb leszel, jobban megy a mozgás, az önbizalomnak is jót tesz.

És kire hallgatunk, ha fogyásról van szó? Celebekre, modellekre, fitneszedzőkre, színészekre és még sorolhatnánk. Csak az orvosokra nem, pedig ők azok, akik ismerik a testünk működését és tudják, hogy mitől tudunk valóban lefogyni.Fogyasztó szerekkel és csodamódszerekkel próbálkozol, amik gyors eredményt ígérnek, az egészségeddel pedig egyáltalán nem foglalkozol. Ezzel többet ártasz, mint használsz.- magyarázza dr. Farkas Kitti „Nagy hiba, ha azt gondolod, hogy bizonyos tápanyagokat meg kell vonnod magadtól."- figyelmeztet dr. Farkas Kitti.Kutatások szerint az egészségesnek gondolt ételekből többet fogyasztunk a szükségesnél. Azzal hitegeted magad, ha „diétás" termékeket választasz, azzal jót teszel magadnak? Ez nem igaz.- magyarázza dr. Bajnok Éva obezitológus. „A diétásnak meghirdetett ételek többsége egyébként nem is az, sokszor például szénhidrát helyett nagyobb mennyiségű zsírt tartalmaz."- mondja dr. Bajnok Éva obezitológus.„Fogyni zsírból kell."- világít rá dr. Farkas Kitti.Dr. Bajnok Éva obezitológus szerint az ideális testsúly nem csak a külsőről szól.Szépészeti kérdésként gondolsz a fogyásra, ezért előbb hiszel véleményvezéreknek, celebeknek, színésznőnknek, minthogy megkérdezz egy valóban kompetens szakembert, egy orvost.Orvosi szaktudásra azért jó alapozni, mert a szakember ismeri a test működését, tudja, mitől fogy és mi, milyen hatással van rá, nem ajánl olyan módszert, ami káros az egészségre.Amit terhesség alatt kívánsz, azt a gyermek miatt kívánod. Terhesség alatt kettő helyett kell enned. – Gyakori tévhitek. Dr. Vass Viktor belgyógyász, diabetológus, endokrinológus szerint: „Várandósság alatt az ideális súlygyarapodás nem ikerterhesség esetén normál testsúlyú nőknek 9-12 kg. Sovány kismamáknál ennél több is belefér, túlsúlyos vagy elhízott várandósoknál viszont minél kevesebb súlygyarapodás ajánlott. Az sem mindegy, hogy mikor következik be a súlynövekedés: az első trimeszterben 0,5-2 kg súlygyarapodás jellemző, ha már ennél több kiló felszalad annak valószínűleg a túlzott kalóriabevitel az oka, ilyenkor oda kell figyelni az étkezésre a továbbiakban."