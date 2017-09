48 mosogatógépet teszteltek: 80 ezerért is kapható jól teljesítő gép

10 különböző márkájú, összesen 48 mosogatógépet tesztelt laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. A tesztelt készülékek között van beépíthető és szabadon álló is. Vizsgálták, hogy milyen jól tisztítanak, szárítanak, mennyire zajosak, illetve mennyire energiatakarékosan működnek.A tesztelt mosogatógépek közül mindössze 6 db kapott legalább 70%-os értékelést az összes szempont alapján. Ezek között több márkaképviselői is megtalálhatók: Bosch, Miele, Siemens. Egyik sem tartozik a legolcsóbb kategóriába, áruk 200.000 és 450.000 forint között mozog. Jó hír, hogy ezeken felül 26 mosogatógép ért el egy kicsivel gyengébb, de legalább 60%-os eredményt az összesített rangsorolásban, amelyek között viszont találunk 90 ezer forintos készüléket is.Talán a legfontosabb szempont, amit egy mosogatógéptől elvárunk, hogy jól tisztítsa az edényeket. Sajnos tisztításra egy termék sem kapott maximum pontot, és mindössze 4 készülék ért el legalább 4 pontot a 0-tól 5-ig terjedő skálán. Habár a jól teljesítő gépek között volt kifejezetten olcsó 80-90.000 forintos mosogatógép is, ezek a készülékek nem éppen csendesek.Szárítási hatékonyság szempontjából már valamivel jobb a helyzet. Itt 10 termék kapott legalább 4 pontot, bár maximumot itt sem ért el egy mosogatógép sem.Rendszeres használat esetén az sem mindegy, hogy mennyi áramot fogyaszt a mosogatógépünk. Energiafogyasztás alapján mindössze 5 termék kapott legalább 4 pontot az 5-ből, vagyis viszonylag kevés áramot fogyaszt. Ebből 2 gép 200.000 forint körüli áron mozog,közepes ill. jó tisztítási és szárítási hatékonysággal. Jó hír, hogy 100.000 forintért is kaphatunk energiatakarékosabb készüléket, hátrányuk a gyengébb szárítási hatékonyság és, hogy többnyire zajosak.A mosogatás géppel sem csendes tevékenység. A termékek kevesebb mint fele ért el legalább 3 pontot ennek a szempontnak az értékelésénél, de 4-nél több pontot egyik sem kapott., hogy ha jobban a pénztárcánkba tudunk nyúlni, és legalább 200.000 forintot áldozunk egy mosogatógépre, akkor kaphatunk olyan készüléket, amelyik viszonylag jól tisztít, szárít, energiatakarékosabb az átlagnál és még nem is túl zajos.Jó hír a laposabb pénztárcájúaknak, hogy 110.000 forint alatt is találunk legalább közepesen tisztító, szárító, viszonylag energiatakarékos készüléket, ha beletörődünk, hogy nem a miénk lesz a világ legcsendesebb mosogatógépe.