Az amerikai elnök a jövő héten további kínai termékekre vethet ki pótvámot

A The Wall Street Journal azt írta, hogy Donald Trump jövő héten hétfőn vagy kedden jelentheti be 200 milliárd dollár értékű kínai termék pótvámját. Ennek a mértéke a korábbi, 25 százalékos amerikai büntetővámoknál kisebb, 10 százalék lesz. A lap úgy tudja továbbá, hogy az amerikai elnök javaslatot tett Kínának arra, hogy szeptember 27-28-án Washingtonban egyeztessenek kereskedelmi ügyekben. Az amerikai küldöttséget Steven Mnuchin pénzügyminiszter vezeti.



Az Egyesült Államok és Kína között kereskedelmi háború dúl. Washington azzal vádolja Pekinget, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. Washington júliusban 34 milliárd dollár, augusztusban további 16 milliárd dollár értékű kínai termékre rótt ki 25 százalékos büntetővámot. Peking ezzel megegyező ellenlépésről döntött. Donald Trump amerikai elnök azt követeli Kínától, hogy nyissa meg jobban piacait az amerikai vállalatok előtt, és vessen véget az amerikai szellemi vívmányok eltulajdonításának. Trump azt is kifogásolja, hogy Kínának hatalmas kereskedelmimérleg-többlete van az Egyesült Államokkal szemben. Az amerikai kereskedelmi minisztérium adatai szerint a Kínával szembeni deficit tavaly elérte a 375,23 milliárd dollárt, ami az Egyesült Államok globális deficitjének csaknem fele.