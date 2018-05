Ingatlan.com: 65 százalékkal több új lakást adtak át az első negyedévben, mint tavaly

A szakértő arra számít, hogy a bővülés megmarad a következő két évben is, még akkor is, ha nem 60 százalék körüli lesz, mert nagyon sok beruházás van folyamatban.



Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek még 2020 előtt befejezni, hiszen addig van érvényben az 5 százalékos kedvezményes lakásáfa.



"Tíz év múlva erre a 2016-tól 2020-ig tartó periódusra egy lakásépítési bumm-ként fognak visszatekinteni az emberek, ami jelentős vérfrissítést eredményez a használt lakások állományában is" - fogalmazott a szakértő.