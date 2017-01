Útmutatóval próbál rendet tenni a NAV a kedvezményes éttermi áfa ügyében

Január 1. óta egyes vendéglátó szolgáltatásokra 18 százalékos kedvezményes áfakulcsot lehet alkalmazni. Ehhez egyidejűleg több feltételnek kell megfelelni: szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia, az ügyletnek az éttermi szolgáltatás kategóriába kell tartoznia, és csak ételre, illetve helyben készített, nem alkoholtartalmú italra érvényesíthető - derül kiA NAV kiemeli: nem attól minősül szolgáltatásnak az ügylet, hogy az ételt, italt helyben készítik, hanem, hogy azok értékesítését az azonnali fogyasztást lehetővé tevő kiegészítő szolgáltatások kísérik.Nem szolgáltatásnyújtás, hanem termékértékesítés valósul meg az étel, helyben készített alkoholmentes ital elvitelre történő értékesítésekor, házhoz szállításakor, vagy ha a helyben fogyasztáshoz csak pult vagy "körbefutó deszka" áll rendelkezésre (például lángossütők, pecsenyesütők piaci, illetve büfékocsiból történő értékesítés). Ez esetben ugyanis nem a kiegészítő szolgáltatások vannak túlsúlyban.Nem feltétlenül szükséges azonban, hogy az ételt, italt felszolgálják, a szolgáltatásnyújtás az önkiszolgáló étkezőhelyeken is megvalósulhat. Így, ha az étel, helyben készített alkoholmentes ital helyben fogyasztásához megfelelő környezet, eszközök (például asztal, ülőalkalmatosság, evőeszközök, szalvéta stb.) áll rendelkezésre, és azok tisztántartása biztosított (szemetes, takarítás, leszedés), szolgáltatásnyújtás valósul meg, függetlenül attól, ki biztosítja ezeket. Ez vonatkozik a plázák éttermi részén megvalósuló, helyben történő fogyasztásra értékesítés esetén is.Ha a vendég olyan vendéglátóipari egységben fogyaszt italt, amely nem rendelkezik melegkonyhával, nem alkalmazható rá a kedvezményes adómérték. Amennyiben melegkonyhával rendelkező étteremben fogyasztanak étkezés nélkül helyben készített nem alkoholtartalmú italt (például csak kávét vagy helyben, frissen csavart narancslét), az tartozhat a kedvezményes adómérték alá.Az olyan vendéglátóhely, amely nem rendelkezik "étkezőhellyel", kizárólag kiszállításra termel (házhoz szállítja az ételt), közétkeztetés tevékenységet végez, amelyre nem alkalmazható a kedvezményes adómérték.Éttermi szolgáltatásnak minősül az ételek, italok közlekedési eszközökön, például vasúti étkezőkocsiban vagy hajón történő elkészítése és felszolgálása is, az ital étel nélkül történő felszolgálása azonban nem.Az önkiszolgáló étkeztetésben az éttermi szolgáltatások körébe tartozik az étel és ital készítése, felszolgálás (pincérszolgáltatás) nélkül olyan étkezőhelyen, ahol ülőhelyek vannak. Tipikusan ilyen szolgáltatást nyújtanak a gyorséttermek, büfék (melegkonyhás). Nem ide tartozik azonban a pincér nélküli ételszolgáltatás, ami általában ülőhelyet nem biztosító egységben történik és az ital étel nélküli felszolgálása.A munkahelyi étkeztetésre nem vonatkozik a kedvezményes adómérték. A NAV megjegyzi, az e szolgáltatáscsoportba tartozáshoz nem szükséges, hogy a munkahely, iskola stb. kedvezményesen nyújtsa az étkezési szolgáltatást a munkavállalók, diákok stb. számára, és az sem, hogy "zárt" legyen az étkeztetés, azaz, hogy ott kizárólag a saját "alkalmazottak" étkezhessenek.A kedvezményes kulcs alkalmazásához nem szükségszerű, hogy egy adott szolgáltatás keretében ételt és helyben készített, nem alkoholtartalmú italt is fogyasszanak. A kizárólag italforgalmat tartalmazó szolgáltatás azonban csak abban az esetben tartozik a kedvezményes adómérték alá, amennyiben a felszolgált ital helyben készített, és nem tartalmaz alkoholt.Amennyiben az egyéb törvényi feltételeknek megfelelő szolgáltatás keretében kizárólag ételforgalom vagy ételforgalom és helyben készített, alkoholmentes italforgalom van, 18 százalékos adómértéket lehet alkalmazni.Ha a szolgáltatás az ételforgalom és/vagy helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom mellett magában foglal helyben készített alkoholtartalmú italforgalmat vagy nem helyben készített italforgalmat is, a 18 százalékos adómérték akkor sem terjedhet ki a helyben készített alkoholtartalmú italforgalomra, illetve a nem helyben készített italforgalomra, ha az egyébként az összes étel- és italforgalmon belül elhanyagolható mértékű.Amennyiben a szolgáltató nem határozza meg külön a kedvezményes adómérték alá tartozó forgalom és az azon kívüli italforgalom adóalapját (ide tartozik például az az eset, amikor a szolgáltató fix áron korlátlan étel és italfogyasztást biztosít a vendégeinek), és e megosztást nem jeleníti meg a szolgáltatást kísérő bizonylaton, akkor a szolgáltatás egészére 27 százalékos adómértéket kell alkalmazni. Ha viszont az étkezőhelyi vendéglátás kedvezményes adómérték alá tartozó részének önálló adóalapja van, arra 18 százalék az adó, feltéve, hogy e megosztás a szolgáltatást kísérő bizonylaton is megjelenik.A helyben készített, nem alkoholtartalmú italok körébe tartozik például a gyümölcsből, zöldségből helyben préselt vagy facsart innivaló, illetve a helyben készített alkoholmentes koktél, turmix, tea, limonádé, kávé. A helyben készített, nem alkoholtartalmú italok körébe tartozik a jellemzően gyorséttermekben használt italkészítő automatából a sűrítményből szódavíz hozzáadásával kiszolgált szénsavas üdítőital is. A palackos üdítő ugyanakkor nem válik helyben készített itallá pusztán azáltal, hogy kitöltik és citromkarikával ízesítik, díszítik - tartalmazza a tájékoztató.