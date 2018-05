2020-tól közlekedik a tramtrain - Lázár János egy hónapon belül tárgyalna Márki-Zay Péterrel

– Ha a vásárhelyiek könnyebben és gyorsabban érik el a szegedi munkahelyeket, iskolákat, orvosokat, szórakozási lehetőségeket, akkor kevésbé akarnak elköltözni innen, tehát így növelhető Vásárhely megtartóképessége

Az algyői vasúti hídnál már felszedték a síneket. Fotók: Kuklis István

A szerelvények 17,6 milliárd forintba kerülnek majd, összesen 200 utas fér majd el rajtuk, és kerékpár is szállítható lesz. A szerelvények a vásárhelyi és a szegedi nagyállomások között 40-42 perc alatt teszik meg az utat, a két belváros közötti menetidő 30-32 perc lesz. Az első járatok hajnalban 4 óra 30 perckor indulnak, az utolsók este 11 óra körül. – Igény esetén pénteken és szombaton este akár később is indulhatnak az utolsó szerelvények – tette hozzá a képviselő.

Átalakítja a hódmezővásárhelyiek életét a tramtrain, körülbelül annyira, mint amikor a 19. század második felében megépült a Szeged–Békéscsaba vasútvonal – mondta Lázár János országgyűlési képviselő pénteken egy sajtóbeszélgetésen. A politikus közölte:Mint mondta, Vásárhely összekapcsolása Szegeddel alapjaiban változtatja meg a kisebbik város lehetőségeit.– mutatott rá Lázár János.Felhívta a figyelmet arra is, jelenleg naponta 8 ezer ember ingázik a két város között, ez a szám a jövőben 10-12 ezerre is növekedhet. Ha 60-70 százalékuk a tramtraint választja, akkor a beruházás gyorsan megtérül. A tömegközlekedési eszköznek egyébként lesz egy számokkal nem kifejezhető haszna is: a környezeti terhelés Hódmezővásárhelyen belül és azon kívül is jelentősen csökkenhet.A tramtrain építése Lázár tájékoztatása szerint nettó 57,5 milliárd forint lesz, ennek felét uniós forrásból biztosítják, másik felét az állam állja. A kivitelezési munkákat három részre bontották. Szegeden 4 milliárd forintból járműtelepet építenek, és a rókusi pályaudvarnál összekötik a vasúti és a villamospályát. A két város között korszerűsítik a vasúti pályát, és két szakaszon bővítik is, az egy helyett két sínpár épül például Szeged és az M43-as autópálya között. Ez összesen 24,2 milliárd forintba kerül. A harmadik nagy rész Vásárhelyen belül a villamospálya kiépítése 5 megállóval 11,5 milliárd forintért. Itt csomópontokat is korszerűsítenek, illetve újakat alakítanak ki.Lázár János beszélt arról is, hogy kedvező tapasztalatok eseténLázár János bejelentette azt is: a Szeged és Budapest közötti vasúti közlekedés menetideje a jelenlegi két és fél óráról másfél órára is csökkenthető a pálya korszerűsítése után. Mint mondta, ezért is lobbizni fog a kormánynál a következő években.A képviselő közölte: a jövő héten tárgyal a mártélyi képviselő-testülettel a település terveiről, a következő egy hónapban választókerülete mind a 19 települését végiglátogatja, hogy a testületekkel és a polgármesterekkel tárgyaljon.