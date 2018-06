A mártélyiak már nagyon várták az útfelújítást - 6,4 kilométeren, nettó 375 millióból javul a közlekedés Vásárhely felé

Lázár János és Borsos József megtekintették, hogy halad az útfelújítás. Fotók: Kovács Erika

Munkálatok a Vásárhelyet Mártéllyal összekötő úton.

– A mártélyiak kérésére sikerült elérnünk, hogy a Mártély–Hódmezővásárhely közötti útszakaszt felújítsa a kormány – hangsúlyozta Lázár János. Az országgyűlési képviselő kiemelte, az elmúlt években a környék polgármestereivel abban állapodtak meg, hogy érdemben javítják a kistérség közlekedését, hogy az emberek hamarabb és biztonságosabb körülmények között juthassanak el a munkahelyükre. Többek között ennek érdekében is valósult meg 44 milliárd forintos beruházással a hódmezővásárhelyi elkerülő út is.– Ahogy tapasztalom, óriási forgalmat vesz le az elkerülő út Hódmezővásárhely válláról. Haszonélvezői a mártélyiak is, hiszen Szeged felé körülbelül negyedórával rövidül az utazásuk időtartama – mutatott rá a képviselő.Lázár János hangsúlyozta, Borsos Józseffel, Mártély polgármesterével sokat dolgoztak azon, hogy a Mártélyt és Vásárhelyt összekötő útszakasz is megújuljon.– Nagyon vártuk a felújítást, hiszen a Mindszent és Mártély közötti útszakasz már 11 éve elkészült. A Mártély és Hódmezővásárhely közötti szakasz viszont az elmúlt években egyre rosszabb állapotú lett – mondta Borsos József. – Célunk az, hogy Mártély egy igazi turisztikai gyöngyszemmé váljon, hogy az itt élő emberek életminősége közelítsen a városi polgárok életminőségéhez. Ebben, úgy érzem, jó úton járunk – közölte a polgármester.