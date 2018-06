Állatotthonba kerülnek a lakótelepi macskák - 15 cicát tartott a panellakásban egy vásárhelyi asszony

- Most három macskát viszünk el, korábban már nyolcat elszállítottunk a Mázlis Kisállatotthonba - mondta a telep vezetője, Zagyi Imre, aki naponta 96 kutyáról és 70 macskáról gondoskodik.Zagyi saját pénzéből évente 4 millió forintot áldoz az otthon fenntartásra. A macskákat egy Hódtó utcai panel 3. emeletéről viszik el, ahol egy idősebb nő 15 cirmost tartott a lakásában. Végül már sem a négylábúak, sem a maga élelmezésére nem futotta nyugdíjából.Ottjártunkkor kiderült, az egyik macska ráadásul kicsiket is hozott most világra – dobozban pihent a jövevényekkel. A lépcsőházban és a lakásban kibírhatatlan szag uralkodik.A szomszédok sem bírták, többször jelezték a problémát, feljelentést tettek, amely végül eljutott Borka Attila járási főállatorvosig, aki arra kérte a vásárhelyi állatvédőket: helyezzék biztonságba a macskákat, ne kelljen őket elaltatni. A felhívásra csak a vásárhelyi-kishomoki Zagyi Imre reagált aki a hímek ivartalanításáról, orvosi ellátásáról is gondoskodik.A macskák tiltakoztak a befogás ellen, sokáig kicsúsztak Zagyi Imre és segítője, Kádas Judit kezei közül, de végül a hordozóban kötöttek ki. Keservesen nyávogtak, nem tudhatták: a kisállatotthonban jobb élet vár rájuk, ahol rendszeresen kapnak enni, vigyáznak az egészségükre, oltást kapnak.