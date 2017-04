Azonnal büntettek, azóta új tábla is van a strandnál

Gaál Györgyi a felhívással, amit szeretett volna kiragasztani.

Fotó: Máté Gergely

– Nem az volt a szándékom, hogy ne fizessek parkolójegyet, szerintem nem tájékoztattak megfelelően – összegezte Gaál Györgyi , hogyan járt pórul a strand parkolójában, és kapott 3600 forintos büntetést szerdán. Az ügyről először a vasarhelyihirek.hu írt.A parkolási rend a héten változott meg, most már nem a sorompónál kell jegyet váltani, amelyért távozáskor kell fizetni, hanem itt is parkolóautomatát üzemeltet a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.– Szerdán azt láttam, hogy a sorompó nincs leengedve. Ez korábban azt jelentette, hogy műszaki hiba miatt nem működik, vagy rendezvény van. Megszokásból leparkoltam, és bementem az uszodába – mesélte Gaál Györgyi.– Ezt még elfogadhatónak tartom. Akkor pattant el bennem a húr, amikor láttam, hogy 10 óra 45 perckor büntettek meg, abban a percben, amikor az uszodához értem – számolt be a nyugdíjas pedagógus. – Haa parkolóőr ott van, látja, hogy jegy nélkül parkoltam, és az a feladata, hogy rendet tegyen, akkor jöjjön ide, és mondja, hogy jegyet kell váltanom – fejtette ki Gaál Györgyi.

Levelet is írt a parkoló üzemeltetőjének, ahol azzal érvelnek, hogy az ellenőr percekig várt. – Pótdíjazás során kollégánk fényképeket készített, ezek kezdő-, illetve záró időpontja között 12 perc telt el – áll a tőlük kapott válaszban.– A bejáratnál ott a tábla, hogy a parkolási rend megváltozott. Több helyen is van ilyen tábla a városban, a KRESZ szabályozza ennek a jelentését. Ennél több tájékoztatást csak akkor tudnék adni, ha odaállnék, és mindenkinek elmondanám, hogy mi változott – kommentálta Magyar József, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. ügyvezetője.Gaál Györgyi csütörtökön eltervezte, hogy ha a sorompónál nem tájékoztatják az autósokat, akkor ő egyénileg teszi ezt meg. Mire odaért a parkolóba, addigra az üzemeltető mégis új felhívást helyezett el a bejáratnál, ahol korábban jegyet kellett váltani.