Egyre több a rászoruló

– Huszonkétezer-nyolcszáz forint szociális segélyből élek, minden ruha- és ételosztás nagy segítség – közölte a sorban álló és kapunyitásra váró vásárhelyi Dobsa Ferenc. Hozzátette: csak azt a ruhát viszi el, ami ránézésre jó rá, olyat nem, amit nem használhat. – Jó lehet másnak – jegyezte meg.Szombaton a Hit Gyülekezete vásárhelyi szervezetének szeretetszolgálata és a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tartott ruha- és ételosztást, előbbi Szántó Kovács János utca 132. szám alatti telephelyén.Az akcióhoz a városi önkormányzat és a Johannita Segélyszolgálat is csatlakozott élelmiszercsomagokkal, édességekkel, süteményekkel – mondta el Szűcs Gábor lelkész. A rászorulókat több mint 1,5 tonna ruha, az említett csomagok és 300 adag gulyás várta.– A közösségi érzést, összefogást jól mutatja, hogy a város által kiépített, sűrűn szőtt szociális hálón kívül több civil szervezet segít a rászorultaknak. A mostani rendezvény már többéves hagyomány – mondta Hegedűs Zoltán, Vásárhely polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere.– Szegény vagyok, szinte hajléktalan – olcsó albérletben húzom meg magam –, ezért szükségem van az ilyen segítségre, adományra, másképpen nem tudnék létezni – jelentette ki a 66 éves, alkalmi munkából élő Sándor Ferenc. Nagykabátot és melegebb nadrágot már talált, mikor beszélgettünk vele.Kizsó Istvánné unokáival, Róberttel, Anasztáziával, Kingával és a csemeték édesanyjával, Pataki Margittal dúrt. – Ennek az Adidas cipőnek nagyon örülők – vette ki a zsákból és mutatta Robi, aki azt mondta, ő a család szóvivője.– Jó meleg pulóvert szeretnék, még nem találtam, de egy rövid ujjú inget már igen – árulta el Bába József, akivel válogatás közben váltottunk szót. Elmondta: rendszeresen elmegy a hasonló rendezvényekre, 5 éve – akkor a család szétment, egyedül maradt, albérletben húzza meg magát – szorul rá arra, hogy így szerezze be az évszaknak megfelelő ruházatot.A Hit Gyülekezet-tag Szűcs Edit nem rászoruló, mégis látogatja a hasonló eseményeket.– Azért is vagyok itt, mert szeretem a roma testvéreket, tisztelem ezt a közösséget. Most ismerősöknek, barátoknak, a húgomnak és másoknak, ismeretleneknek is válogatok. Hazaviszem a kiválasztott – egyébként jó minőségű – darabokat, kimosom, és odaadom, ajándékozom valakinek. Ez számomra öröm – közölte.Nagy Zsolt öt gyermeknek – a legkisebb 2 éves, ő van vele otthon gyesen, az asszony dolgozik – keresett ruhát, ebben barátja, Kis-Albert Géza és az egyik csemete, Alexandra segített.– Most először vagyok itt, nem bántam meg, hogy eljöttem, pár jó dolgot már találtam, például pulóvert, overallt és nadrágot. Ez nagy segítség nekünk – fogalmazott.A 41 éves, alkalmi munkából élő Kovács Péter és 35 esztendős felesége, Rostás Éva 7 gyermeket nevel, a legfiatalabb 2 éves. És mire elcsodálkoznék, Péter közölte: – Már van unoka is, 3 hetes, és a 16 éves lányunk gyermeke, vagyis eléggé rászorulunk az ilyen és ehhez hasonló segítségekre – mondta.Majd a velük lévő 6 éves lányhoz fordult:– Amarilla, ez jó lenne rád. Tetszik? Elvigyük? – kérdezte. A bólintás után a ruhadarab a zsákba került. A gulyáságyúnál is találkoztunk, és Péter jóízűen falatozva jegyezte meg:– Barátom, ez a nap legjobb része!