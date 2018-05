Az egyik legveszélyesebb szerszám, ha így támasztják le. Fotó: Török János

Falusi környezetben fölnőtt emberek tudatába nagyon mélyen bevésődött a gereblye helyes tárolásának szabálya. Nekem nagyapám mesélt az egyszeri fiatalemberről, aki hazajön a városi iskolából, kiküldik a szénáskertbe a gereblyéért, ő pedig keresi, hogy „gerebentyű, gerebentyű". Rálép, az fejbe vágja, és már nincs is kedve becézgetni: „az isten verje meg ezt a rohadt gereblyét!" Nagyon megjegyeztem, azért is, mert nem akartam ilyen nyegle fiatalemberré válni.A fogaival kifelé letámasztott gereblye a régi amerikai rajzfilmekben is felbukkan, rendszerint el is sül. Lehet olvasni róla az Oktatási tematika az általános munkavédelmi ismeretek oktatásához tanulók számára című segédletben, bár ott csak annyit írnak, hogy „...ásót, gereblyét és egyéb eszközt csak úgy szabad tárolni, hogy az a testi épséget ne veszélyeztesse". Hogyan lehet úgy tárolni? Ha befelé fordítva támasztják le, az se sokkal veszélytelenebb. Jobb inkább fölakasztani valahová, lehetőleg úgy, hogy senkinek se essen a fejére.