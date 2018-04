Hátizsákkal ment Hollandiába, receptet hozott haza: Ágnes nem akart a 101. palacsintasütő lenni a vásárhelyi piacon

Ágnes és a kint tanult recept alapján sütött édesség. Nem csak a jó keresetért ment Hollandiába. Fotó: Bakos András

– Liszt, tojás, tej, vaj, fahéj és ez a karamellás szirup kell hozzá. Nem bonyolult. Ez ott népi étel, a piacokon sütik, és frissen eszik, mint itt a lángost – magyarázza Kovács Ágnes okleveles kertészmérnök a vásárhelyi piaci üzletsor egyik helyiségében. Vállalkozása, a Pohánka Tallér Manufaktúra november óta működik. Holland recept szerint süti a waffelt, és gofrit is készít, ami belga étel, olyan a tésztája, mint a palacsintáé. Utóbbi sokfelé készül, míg waffelt tudomása szerint csak egy budapesti cég készít. Bízik abban, hogy beválik az ötlete. Most már sokkal biztosabb magában, mint tizenegy éve, amikor szintén új dologgal próbálkozott.– A biobolt volt életem álma. 2006-ban nyitottam meg, de nem volt hozzá elég tőke. Nem tudtam megvárni, hogy beinduljon az üzlet. Be kellett zárni, ami nagyon nagy kudarcélmény volt. Azután tényleg egy hátizsákkal és a macskámmal indultam el Hollandiába. Azért oda, mert az egyetemen azt tanultuk, az ottani kertészeti technológia a legfejlettebb a világon. Látni akartam – mesélte.Néhány hónapra hazajött, s a cicát itthon hagyva aztán 2009 májusától egészen 2013 áprilisáig Hollandiában élt.– A sajtgyártól az orchideakertészeten, palántanevelő üzemen át az almáskertig jó néhány helyen dolgoztam. Az almásban a legtovább, oda visszajártam, és baráti viszonyba kerültünk a tulajdonosokkal. Közben különböző részein éltem az országnak, és mivel kevés holmim volt, mindig könnyen odébb tudtam állni. Nem voltam az a klasszikus vendégmunkás, aki dolgozik, eszik, iszik, alszik, mert hétvégenként mindig kirándultam. Az almás az év 8 hónapjában munkát adott. Ott mondtam először, hogy ha hazajövök, waffelt fogok sütni, mert az itthoni ismerősöknek mindig azt kellett vinnem, ha hazalátogattam. Nevettek, nem hitték, végül egy kollégám megígértette velem, hogy ha bejön az üzlet, a nyereség egy százalékát elküldöm neki. Tőlük kaptam a receptúrát is.Elsősorban azért jött haza, mert hiányzott a családja.– Amikor úgy hal meg egy rokonod, hogy nem tudsz elbúcsúzni tőle, vagy látod a barátaid gyerekeit, és nem láttad, ahogyan várták a babát, az elgondolkodtató élmény. Számomra ezeken túl olyan apróságok hiányoztak még, mint a rendes napfény, az igazi, finom paradicsom. És úgy éreztem, eleget láttam a kertészet csúcstechnológiájából, amelynek sokszor már alig van köze a kertészethez, inkább gyárként működik. Ugyanúgy vannak gyöngéi, mint annak, amit elavultnak neveznek. Hálás vagyok az élményekért, és azért, hogy anyagilag rendbe tudtam hozni magam.Ágnes tavaly november másodikán nyitott, a munkaügyi központ segítségével, a vállalkozóvá válást segítő pályázati támogatással, és önerővel, aminek a nagy része az ő és párja munkája volt.– Sok szempontból megint nehéz utat választottam, mert eldöntöttem, nem fogok olyan dolgokat készíteni, mint mások. Nem leszek a százegyedik palacsintasütő. Így lehetett hetekig utánajárni, hogyan tud ez a konyha teljesen szabályosan működni úgy, hogy a legjobb alapanyagokat használhassam: igazi tojást, tejet, margarin helyett vajat, és nem tojásport vagy -levet. A tojáshéj elhelyezésére szerződést kellett kötni, mert veszélyes hulladéknak számít... Nem baj, megoldottuk, és hálás vagyok azért, hogy a legtöbb hatóság segített.Azt, hogy beválik-e a holland recept, még korai megmondani. A helyiek nem a frissen sütött, tenyérnyi, lapos édességet veszik, hanem a kicsit – viszont kilóra. Ágnes alkalmazkodott ehhez, karácsonyra és húsvétra különböző formájú waffelt sütött, anyák napjára szív alakút tervez.– Ha jobb lesz az idő, kifestjük az üzlet homlokzatát is. Szélmalmot terveztem, és tulipánt.