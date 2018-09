Kemencében sütötték a túrós lepényt a téglagyári tanösvénynél - kerékpáros piknikkel zárult a Mobilitás Hete

– Itt korábban a téglagyártás komoly természeti sebeket ejtett, de mára a természet visszafoglalta és igyekezett begyógyítani. Madártani szempontból is ülönleges hely

– Ennek a területnek óriási özösségépítő ereje van. Az autómentes világnapon, a Mobilitás Hete zárónapján mi sem lehetne szebb helyszín, mint a téglagyári tanösvény – mondta Walterné Böngyik Teréza, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület elnö .– tette hozzá az elnö .Három kemencében sültek a finomságok, a vásárhelyi túrós lepény és a kiscipó . özben az Árendás Néptáncegyüttes ropta a táncot. A dorombosok is jó hangulatot teremtettek. A barantások segítségével az íjászatot is bárki kipróbálhatta. A madarászok gyűrűzést mutattak be, ami szintén sok érdeklődőt vonzott. Az Árkádos Piac is kitelepült a téglagyári tavak partjára, ahol sok család plédet terített le a piknikhez.– Napjainkban értékválság alakult ki. Sokan már észre sem veszik a örülöttünk lévő jó dolgokat, mint például a téglagyári tanösvényt, ahová ki lehet sétálni, biciklizni – emelte ki Juhász Tünde, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület egyik alapítója. – Kiváló kirándulási, kikapcsolódási lehetőséget ínál ez a hely a sajátos növény- és madárvilágával. Olyan lehetőség, amely kiragadja a cybervilágból az embereket. Hogy van rá igény, erre jó példa a kerékpáros piknik. Örülünk, hogy sokan eljöttek és jól érzik magukat.