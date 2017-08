Két új tanterem a teraszon: felújítják és bővítik a Németh László iskolát Vásárhelyen

Fotók: Máté Gergely

– Ebben az iskolában nem újdonság a felújítás, hiszen az elmúlt években többször is folytak bővítések – jelentette ki Hegedűs Zoltán alpolgármester a vásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskolában. Tavaly külső hőszigetelést kapott az épület. – Idén belül renoválják az iskolát, megújulnak a belső nyílászárók, illetve a vizesblokkok. Továbbá az étkező és a hozzá tartozó konyha, valamint a tornaterem is megújul. Lényegében egy teljesen felújított iskolába jöhetnek szeptember 1-jén a diákok – részletezte Hegedűs.Két új tantermet is kialakítanak a meglévő épület oldalán. – Alapítványi forrásból épül a két tanterem, ezeknek a bebútorozása tankerületi forrásból történik – mondta az alpolgármester.

A gimnázium 1989-ben épült, körülbelül 400 diákkal kezdődött el a tanítás. Ma már azonban 1020 tanuló jár ide, ezért egy új szárnyat is hamarosan kialakítanak. A Modern Városok Program keretében valósul meg a terv, ennek a költsége hozzávetőleg egymilliárd forint. – Nagyon jó arányban folytatják az itt végzett diákok a tanulmányaikat a felsőoktatásban. Ezért úgy gondoljuk, hogy egy ilyen intézmény megérdemel minden segítséget. Az új szárnyban új termeket és közösségi teret alakítanak ki – mondta az alpolgármester.– Ezekről a beruházásokról egyeztettünk, Hódmezővásárhelyen egyedi módon Hegedűs Zoltánnal körbejártuk a diákönkormányzatokat – számolt be Balázs József tankerületi igazgató. A gimnázium esetében a diákok vetették fel, hogy a rámpát és a konyhát is fel kellene újítani.– A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány kapott támogatást, amelynek keretében a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara mellett két Csongrád megyei gimnázium, a szegedi Radnóti és a vásárhelyi Németh László bővítésére kerül sor. Ennek az a célja, hogy minél több középiskolást a szegedi egyetem közelében tartsanak, majd ott is bekapcsolják őket a kutatásokba, és lehetőség szerint már kuta-tóként is a megyeszékhelyhez kötődjenek – magyarázta Árva László, a gimnázium igazgatója.