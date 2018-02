Lakossági fórum: Vásárhely belvárosa tovább fejlődik, halad a Minőségi Otthoncsere Program

A özelmúlt belvárosi fejlesztéseiről is beszámolt Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje a kedd esti belvárosi választási fórumon. Az Oldalkosár utcában lévő ét óvodát felújítottá . A Minőségi Otthoncsere Programra 87-en jelezté érdeklődésüket. A Csengettyű öziekkel eddig 14 szerződést ötöttek meg, 17 pedig elő észítés alatt áll. A magasházas övezetben több játszóteret felújított az önkormányzat.



– A jövőbeni terveink alapja pedig a Modern Városok Program. Ez egy olyan lehetőség, aminek a megvalósulásáért nagyon sokat kell dolgoznunk – mondta a jelölt. Megemlítette, a belvárosban felújítjá a Bethlen-gimnáziumot, új önyvtárt építenek, a Bagolyvár étteremmel szembeni zöldterületet is megszépítik. Beszélt a város más részeit érintő fejlesztési elképzelésekről is. – 2020–2021-ben egy megújult Vásárhelyen élünk majd, ami ényelmesebb lehetőségeket biztosít – emelte ki.



– Hegedűs Zoltán együttmű ödésre törekvő polgármester lesz. A jelöltek özül ő az, aki világos választ ad a migránskérdésre, míg politikai ellenfelei csak sunnyognak – mondta Lázár János miniszter, országgyűlési épviselő, aki szerint Vásárhely Hegedűs Zoltán kezében lenne jó helyen. A fórum résztvevőit arra biztatta, hogy vegyenek részt a választáson. A vásárhelyiek egyebek mellett a tramtrainberuházásról és a kisállomás örnyéki utcá magas zajterhelésével kapcsolatban érdezté a politikusokat.