Lakossági fórum Vásárhelyen: közpark épül a Hódtóban

– Vásárhelyre mint az otthonomra gondolok, ezért is állítom: aljas hazugság, hogy Almási István polgármester diktatúrát épített volna ki és pártolta volna a korrupciót – jelentette ki Hegedűs Zoltán, Vásárhely alpolgármestere, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje.



A Hódtói Olvasókörben tartott szerdai választási fórumon elhangzott: még az idén elkészül az egykori Kossuth-iskola helyén a közpark, amelyet térfigyelő kamerákkal látnak el, és lesz wifi is. Hegedűs megemlítette, a Hódtó városrészben lévő panelokra is kiterjeszthetik a Minőségi Otthoncsere Programot. Támogatta azt a felvetést, hogy ez a városrész is be legyen kamerázva.



Régi problémát vetett fel egy lakos azzal, hogy vasárnap nincs fogorvosi ügyelet Vásárhelyen, ezért a problémákkal Szegedre kell menni. A polgármesterjelölt elmondta: minden évben kiírnak pályázatot – így lesz az idén is –, de a helyi fogorvosok nem tolonganak a lehetőségért, inkább pihennek a hét utolsó napján. Vidékről sem volt még jelentkező.



– Magyarországot most nem annyira a bűnözés, inkább a bevándorlás fenyegeti. Mindent megteszek azért, hogy Vásárhelyre egy migráns se érkezzen, és ez igaz az őket segítő civil szervezetekre is – közölte Hegedűs Zoltán.