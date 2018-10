Lakossági roham volt: tévéket, számítógépeket, fűnyírókat hoztak

– Két televíziót és a hőskorból való rádiós magnót hoztunk a gyűjtésbe, valamint elemeket, távirányítókat – sorolta a vásárhelyi Farkas András, aki a műszaki cikkeken kívül feleségével, Idával érkezett a Family Center parkolójába. – A tévéket öt–nyolc éve, a rádiós magnót pedig legalább 30 éve őrizgettük, kerülgettük otthon, ez nagyszerű alkalom volt, hogy megszabaduljunk ezektől a lomoktól – tette hozzá.Vasárnap 9-től 18 óráig tartott a vásárhelyi Family Center parkolójában a háztartásban fellelhető elektronikai hulladékok gyűjtése, amit a Szeretem Vásárhelyt Egyesület szervezett a szegedi Multigrade Környezetvédelmi Kft.-vel közösen, a környezetvédelmi világnaphoz és egy nemzetközi megmozduláshoz kapcsolódva.Ágnes hozzátette: alig több mint 1 óra alatt, nagyjából negyed 11-re megtelt másfél hatalmas konténer és három furgon; 14.30-kor pedig már 3 konténernél és egy úton lévő platós teherautónál tartottak – így nyugodtan állíthatjuk: ez Vásárhely valaha volt legsikeresebb ilyen akciója!A szervezők 15 perces szünetet rendeltek el, hogy elpakolhassák a parkolóban felhalmozott elektronikai berendezéseket, amelyek között akadtak érdekességek, ritkaságok, például egy szinte muzeális értékű Elektron 76 (cirill betűkkel írva) márkájú szovjet televízió.A „kínálatban" szerepeltek a tévéken kívül mosó- és mosogatógépek, elektromos fűnyírók, komputerek és alkatrészeik (a monitortól a billentyűzetig), rádiók, porszívók, elemek, hűtőszekrények, vasalók, mikrók, és még hosszan sorolhatnánk.– Mosógépet is átvesznek? Akkor fordulunk még egyet, mert az otthon maradt – közölte egy egyébként is utánfutónyi rakománnyal érkező férfi. Magyar László 3-3 televíziót és videót hozott a közösbe, és közölte: – A rendszeres lomtalanítások után már vártunk hasonló alkalomra. Jó lenne, ha az elektronikai hulladékok gyűjtését félévente vagy évente megismételnék, hiányzott már ez a lehetőség – jegyezte meg.– Azért szétnézek, miket hoztak a többiek, hátha van valami, amit otthon hasznosíthatok – mondta Bodrogi Martin (úgy láttuk, talált is valami kütyüt), aki testvérével, Tamással 4 televízióval érkezett. Az egyiket maguk vitték és helyezték el az egyik konténer belsejébe.Közben a különböző használt és már fölöslegessé vált elektronikai cikkek folyamatosan gyűltek a parkolóban, ahonnan a Multrigrade munkatársai igyekeztek minél hamarabb „eltakarítani", konténerekbe, autókba helyezni azokat. Nem volt egyszerű dolguk, Szekeres Ágnes már negyed 11 körül újabb konténert rendelt Szegedről.