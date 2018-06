Márki-Zay Péter megbántotta a véradókat: a donorok szerint 200 ezer forint 184 ember megvendégelésére nem luxus

Sasvári Krisztina, a Vöröskereszt megyei igazgatója. Fotó: Frank Yvette

– Véradók és véradószervezők nálunk is jelezték, hogy Hódmezővásárhely polgármestere drágállta a véradóünnepség reprezentációs költségeit – mondta Sasvári Krisztina , a Vöröskereszt Csongrád megyei igazgatója, akit a vásárhelyi véradók jelzése miatt kerestünk meg. – Aktivistáink több helyen, videóüzenetben, közgyűlésen is hallották ezeket a kijelentéseket. Mi 184 főt hívtunk meg a tavalyi véradóünnepségre. A számlát ugyan nem láttam, hiszen az önkormányzat rendezte a költségeket, de úgy tudom, 200 ezer forintba került a megvendégelés. Nem gondolom, hogy ez luxus lenne. 2010 óta, amióta a Vöröskereszt Csongrád megyei igazgatója vagyok, mindig az önkormányzat finanszírozta a véradóünnepség költségeit. Ezen az alkalmon sokszoros véradók vesznek részt, akik kitüntetést is kapnak. Nem ritka, hogy 100-szoros, 110-szeres donorok is jelen vannak – tette hozzá.Sasvári Krisztina hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy az adott közösség első emberével együtt köszönjék meg a donorok önzetlenségét, hogy saját vérüket adják embertársaik gyógyulásáért, amivel sokszor életet is mentenek. Felhívta a figyelmet, az, hogy a vendéglátást az önkormányzat vállalja magára, nem ritkaság. Szentesen, Csongrádon, Mórahalmon és számos kisebb településen is így zajlanak az ünnepségek.– Engem váratlanul ért, hogy a véradók megvendégelését is kiragadta Hódmezővásárhely polgármestere a reprezentációs költségek kapcsán. Nem az a célunk, hogy támadjuk Márki-Zay Pétert, de a véradóknak igazuk van. Az a 200 ezer forint 184 ember megbecsülésére nem sok, főleg annak tükrében, hogy a véradás mit jelent a társadalom életében. Vannak önkormányzatok, ahol ennél magasabb összeget biztosítanak a reprezentációra. Mi mindennek örülünk, hiszen a gesztus a fontos. Kicsit faramuci a helyzet. Lehet, hogy a polgármester nem is érezte, hogy ezek a kijelentései másokat megbántottak – mondta Sasvári Krisztina.