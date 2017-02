Vásárhelyen gyakorolnak a leendő óvónők

Két-két hallgató hetente egy napot tölt a Klauzál és a Tornyai utcai óvodában, négy pedig a Nádor utcában. – Nagy elismerés számunkra, hogy a képzés vezetői szakmailag megfelelőnek tartják az intézményünket – mondta Molnárné Dobsa Magdolna , a hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézményének vezetője pénteken. A Nádor utcai óvoda az utóbbi nyolc évben 5 nagyobb uniós pályázatot is megnyert. Szeri Istvánné , az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara óvóképző szakcsoportjának mesteroktatója elmondta, hogy a gyakorlóintézmények kiválasztásakor a személyi és a tárgyi felkészültséget vették figyelembe.– A gyermeki kacaj a legfontosabb visszajelzés, amely itt is visszhangzik. Ehhez semmi sem fogható – magyarázta a mesteroktató.– A gyakorlati hely kiválasztása során ez az óvoda tűnt a legalkalmasabbnak – mondta Búza Ibolya Virág elsőéves óvodapedagógus-hallgató. Már három hete jár a Nádor utcai oviba, és úgy véli, hogy a tanulás sikerességéhez az intézmény is hozzájárul.