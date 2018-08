Vásárhelyen várhatóan december végéig kell forgalomkorlátozásra számítani a Bajcsy és az Ady utcán

Mint ahogy arról lapunk beszámolt, a Szeretem Vásárhely Egyesület is segíti a gyermekek biztonságos közlekedését (Élhető család, élhető város, élhető környezet – a Szeretem Vásárhelyt teljesen politikamentes). Az egyesület tagjai a Zebra-akcióval szeptember 3-tól 6-ig a város több pontján segítenek a gyerekeknek az úttesten való átkelésben. A Szeretem Vásárhelyt is segítMint ahogy arról lapunk beszámolt, a Szeretem Vásárhely Egyesület is segíti a gyermekek biztonságos közlekedését (). Az egyesület tagjai a Zebra-akcióval szeptember 3-tól 6-ig a város több pontján segítenek a gyerekeknek az úttesten való átkelésben.

Hódmezővásárhely felkészült a jövő heti iskolakezdésre – jelentette be a péntek délelőtti sajtótájékoztatón Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. – Várhatóan közlekedési nehézségeket okoz majd a jelenleg zajló tramtrainberuházás. Forgalmi dugók alakulhatnak ki, hosszabb lehet a várakozási idő. Arra kérek mindenkit, figyeljenek egymásra, figyeljenek a gyerekekre – közölte Márki-Zay Péter.A polgármester kiemelte, az építési programban változás, hogy a tervezettnél tovább, várhatóan december végéig kell forgalomkorlátozásra számítani a Bajcsy és az Ady Endre utcán. Az Ady utcai körforgalomban december 14-ig megmarad a lámpás forgalomirányítás. Azt kérte, aki teheti, ne autóval, hanem gyalog vagy kerékpárral közlekedjen, a dugók elkerülése érdekében.A város sárga útburkolati jelek felfestésével készült az iskolakezdésre. A Klauzál utcában lakossági kérésre megvizsgálják egy gyalogos-átkelőhely létesítését is.Márki-Zay Péter beszélt arról is, a rendőrség az iskolakezdéshez kapcsolódóan reggel 7 és 8 között 4 iskola, a Zrínyi utcai, a Liszt Ferenc, a kertvárosi és a Németh László iskola környezetében fokozottan figyel az iskolába induló gyerekekre. A polgárőrök pedig a Visszhang, a Holló és a Klauzál utcában segítik a diákok közlekedését.Szula Ferenc, a helyi polgárőr egyesület vezetője felhívta a figyelmet, a tanévkezdéskor még figyelmetlenek a gyerekek, ezért azt kérte, az autósok legyenek nagyon figyelmesek. A polgárőrök a gyerekeket csoportosan vezetik majd át a gyalogátkelőhelyeken. A polgárőrök önkénteseket is szívesen látnak a soraikban.