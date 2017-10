A sok eső miatt több megyére és a fővárosra is figyelmeztetéseket adtak ki

A várható sok eső miatt két megyére és a fővárosra elsőfokú, hat megyére pedig másodfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az MTI-hez délelőtt eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: délutántól hétfő estig az országban nagy területen jelentős, az ország északnyugati, illetve délkeleti területeit leszámítva 30-80 milliméter eső valószínű. Emiatt Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében másodfokú, míg Komárom-Esztergom és Pest megyében, valamint Budapesten elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Hétfőn országszerte tartós esőre figyelmeztetnek, első, másodfokú, míg a középső területeken (köztük a fővárosban) már harmadfokú figyelmeztetésekkel. Elsősorban a Dunántúlon éjféltől hétfő éjfélig helyenként viharos széllökések is lehetnek. A hétfő déli, kora délutáni órákban 75-85 kilométer/óra körüli széllökésekre is számítani lehet. Az előrejelzés szerint vasárnap a legmagasabb hőmérséklet általában 12-17 Celsius-fok között várható, de az Alföld déli részén 18-20 fok is lehet. Késő estére 8-14 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn a minimumhőmérséklet 8-13, a maximum 9-15 fok között alakul.