Megérkezett a hidegfront: csaknem 20 fokos különbség az ország két pontja között

Az országot elérő, lassan haladó hidegfront nyomán csaknem 20 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország északnyugati és a délkeleti térsége között szombat délutánra. A hétvégén heves zivatar nem valószínű, de sokfelé tartós, áztató eső várható.Az Országos Meteorológiai Szolgálat térképe szerint északnyugaton már megkezdődött a lehűlés, ott többfelé 20 fok alá csökkent a hőmérséklet, néhol csak 17-18 fokot mértek, miközben az ország nagy részén még kánikula jellemző, délen és keleten sok helyen 35-36 fok van.A meteorológiai szolgálat szombaton a Facebook-oldalán külön videót tett közzé az augusztus 20-ai ünnepi hétvégén várható időjárásról. Üveges Zoltán meteorológus összeállításában kiemelte: a hidegfront lassan, viszonylag jelentős csapadékot okozva halad át az ország felett a hétvégén.Az északnyugat felől érkező front csapadékzónája szombaton este és az éjszakai órákban terjed tovább a Dunántúl többi részére. Vasárnap a nap első felében a középső tájakon, délután és este pedig az ország keleti harmadán várható kiadósabb eső. Heves zivataroknak kicsi az esélye, inkább a tartósabb, "áztató jellegű" eső lesz jellemző - tette hozzá a meteorológus. Ugyanakkor kiemelte: a fővárosban az esti rendezvényeken már nem valószínű eső.Szombat délután az ország nagy részén még kánikula lesz, 30 fok feletti értékekkel. Vasárnapra viszont sokfelé 8-10 fokkal hűvösebb várható, mint szombaton. Emellett országszerte túlnyomóan borult lesz az ég, a nap második felében a Dunántúlon süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap - hangzott el a videóban.Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: vasárnap az ország keleti felén is megszűnik a hőség. Vasárnapra már a sok eső veszélye miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetetéseket Heves és Nógrád megyére. Azt írták: főként a Börzsöny-Cserhát-Mátra térségében várható területi átlagban is jelentősebb mennyiségű csapadék (20 milliméter körüli), de lokálisan záporból vagy zivatarból máshol is eshet hasonló mennyiség. Heves zivatar nem valószínű, de vasárnap az ország keleti felén előforduló zivatarokat a nagyobb csapadék mellett viharos (60-70 kilométer/órás) széllökés is kísérheti.Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerinttovábbra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Mint írták: szombaton a Dunántúl északnyugati felén már 25 Celsius-fok alatt, másutt még 25, 27 fok körüli átlaghőmérséklet valószínű.A meteorológiai szolgálat honlapján kiemelték, hogy szombaton északnyugat felől markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amelynek hatására a délutáni órákban nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt az ország északnyugati és délkeleti részei között. Északnyugaton már csak 30 fok alatti csúcshőmérsékletekre lehet számítani, míg keleten továbbra is marad a meleg, viszonylag száraz idő: nagyrészt 31-36 fok között alakulnak a maximumok. Késő estére többnyire 21-26, északnyugaton 16-20 fokig hűl le a levegő.A figyelmeztetésben kitértek arra is, hogy szombaton a nap második felében elsősorban a Dunántúl délkeleti felén és a középső országrészben lehet néhol zivatar. Várhatóan estétől, késő estétől nyugat, északnyugat felől egy nagyobb kiterjedésű csapadékzóna alakulhat ki intenzív záporokkal, néhol zivatarral, lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadékkal. Ugyanakkor hozzátették: heves zivatar nem valószínű.A jelenlegi előrejelzés szerint vasárnap, az állami ünnepen kezdetben a Dunántúlon, majd a középső területeken, délután a Dunától keletre is eső, zápor, egy-egy zivatar várható, este főként a Tiszántúlon eshet még többfelé. Jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani. Emellett sokfelé erős, a Nyugat-Dunántúlon és zivatar környékén viharos lehet a szél. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben 18-25 fokig melegszik a levegő (a tartósan borult, csapadékos helyeken lesz a leghűvösebb, a Tiszántúl keleti felén pedig még 25 fok fölé melegedhet a levegő).