A tornádó szeme

Bajban van a barátnőm. Megroppant a házassága, és félti a gyerekeit az apjuktól. Nem tegnap, hanem több éve. De mert abban a pillanatban nem hagyta ott a párját, amikor az először arcul csapta, túllendült a pillanat. Vele maradt a gyerekei miatt. Pedig egy drámai kirohanás jót tett volna az önérzetének, kihúzhatta volna magát, mondván, jól beolvastam, vagy hogy rácsaptam az ajtót. De mert a gyerekei voltak az elsők, úgy érezte, nem léphet. A hatóságokhoz hiába fordult, leginkább az elutasításukat érzékelte. Most, hogy hivatalok kimondják, tényleg együtt akarnak működni a legvédtelenebbek érdekében, hátha az én barátnőmnek is mutatnak kiutat.

Egyelőre azonban azzal áltatja magát, hogy nyugalom van, majdnem kézzelfogható a csönd. Viszont már azt sem lehet tőle megkérdezni: mi újság? Annyira pattanásig feszült a helyzet. Akárcsak a tornádó szemében. A pusztító forgószél kellős közepén ugyanis olyan sűrű a némaság, mint náluk. Látszólag elül minden morajlás, ám köröskörül ott gomolyog az ádáz pusztítás. Várva, hogy kiszámíthatatlanul és visszatarthatatlanul lecsapjon minden addiginál agresszívabban.



És mert a barátnőm telefonjait, üzeneteit figyeli a férje, rászoktunk, hogy a sorok között írunk. És a sorok között olvasunk. Épp ésszel felfogjuk, hogy nem sokáig mehet ez így. Mert mégis hogy lehet ilyen hangulatban otthon lenni, és milyen elmenni hazulról, ha nem tudja, mire megy haza? Vagy jelentsük ki, hogy várjuk a második pofont, ami után elegánsan távozik, vagy a ház ura kipenderíti otthonról? Mert a végtelenségig ugyebár egy vita sem mérgesedhet, még ha csak a kulisszák mögött parázslik is?



Abban bízom, hogy a külső támogatás felbátorítja az ilyen nőt és általában mindenkit, hogy kiálljon magáért. Már ha ez számít neki valamit, de legalábbis azok kedvéért, akiket legjobban szeret. Különben kiírhatja odahaza a tükrére, hogy addig maradok itt, amíg bele tudok nézni. És letakarhatja.